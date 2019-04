WROsound 2019: Michael Kiwanuka, Sokół, SOHN i Król wśród gwiazd

Po zmianie formatu WROsound prezentuje zupełnie nowe podejście w doborze artystów. Na jednej scenie usłyszymy m.in. polski i amerykański rap, ukraiński electro-folk, jazzowe eksperymenty oraz dużo wysmakowanej elektroniki.

Michael Kiwanuka wystąpi podczas WROsound 2019 /Robin Little/Redferns /Getty Images

WROsound to, przeżywający swoją drugą młodość, wrocławski festiwal miejski organizowany przez Strefę Kultury Wrocław. Przez lata realizował program, do którego (zgodnie z nazwą imprezy) zapraszano artystów odpowiedzialnych za to, jak brzmi Wrocław. Formułę po czasie rozszerzono o koncerty zagranicznych wykonawców, ale lokalny patriotyzm pozostał - co roku miano kuratora otrzymuje inna postać ze świata wrocławskiej muzyki (2017 - Marcin Cichy z duetu Skalpel, 2018 - muzycy z grupy EABS).

W 2018 roku festiwal przeszedł przełomową zmianę wizerunkową - zimę zamienił na lato, indoor na outdoor. 10. urodziny pod hasłem #backyard świętowano m.in. z zespołem EABS i PRO8L3M - scena plenerowa stanęła w niepozornym, ukrytym na tyłach Impartu klimatycznym podwórku.

Tegoroczna edycja idzie o krok dalej, mierzy wyżej i wciąż ewoluuje. Ze schowanego pośród garaży podwórka wychodzi odważnie na przód, wykreować nową ­- wypełnioną muzyką - przestrzeń. Niezmienna pozostaje ambicja do budowania imprezy, na której jest miejsce na polski rap, ukraiński electro-folk, jazzowe eksperymenty, wysmakowaną elektronikę czy songwriterów z setlistą pełną hitów. I przekonanie, że polski artysta w międzynarodowym towarzystwie bez kompleksów może zostać jednym z headlinerów.

Na placu Społecznym we Wrocławiu 14 czerwca wystąpią Sokół + Goście, ONUKA (Ukraina), Smif-N-Wessun (Stany Zjednoczone) i Alfa Mist (Wielka Brytania).

Dzień później gwiazdą będzie brytyjski wokalista Michael Kiwanuka oraz jego rodacy z SOHN i James Holden & The Animal Spirits. Polskim "rodzynkiem" będzie Król.

Rolę tegorocznego kuratora pełni Maciek Szabatowski, dziennikarz Radia RAM.

Ceny biletów:



Bilet jednodniowy (14.06): 99 zł

Bilet jednodniowy (15.06): 99 zł

Karnet dwudniowy (14-15.06.2019): 159 zł.