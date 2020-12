Wolves In The Throne Room: Dwa koncerty w Polsce w 2021 r. [DATY, MIEJSCA, BILETY]

W październiku 2021 roku odwiedzi nasz kraj amerykańska grupa Wolves In The Throne Room.

Kody Keyworth (Wolves In The Throne Room) w akcji /Katja Ogrin/Redferns /Getty Images

Blackmetalowa formacja braci Weaverów wystąpi 19 października 2021 roku w warszawskiej Proximie, a dzień później na deskach klubu Kwadrat w Krakowie.



U boku Wolves In The Throne Room zobaczymy deathmetalowców z Blood Incantation z Kolorado oraz Stygian Bough, wspólny projekt muzyków amerykańskich formacji Bell Witch i Aerial Ruin.



Bilety na polskie koncerty Wolves In The Throne Room (organizowane przez Knock Out Productions) dostępne są w cenie 98 zł (110 zł w dniu imprezy).



"Thrice Woven", ostatnia płyta Wolves In The Throne Room, miała swą premierę w 2017 roku. Zespół zawarł niedawno umową z filadelfijską Relapse Records i szykuje się do prac nad nowym materiałem.

Teledysk "Born From The Serpent's Eye" Wolves In The Throne Room możecie zobaczyć poniżej:

Clip Wolves in the Throne Room Born From The Serpent's Eye