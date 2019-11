Wilki przypominają debiutancką płytę: "Niebieska trasa" w 2020 r. [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Na początku 2020 r. dowodzona przez Roberta Gawlińskiego grupa Wilki ruszy w "Niebieską trasę" podczas której zespół przypomni wszystkie utwory z debiutanckiej, imiennej płyty.

Robert Gawliński rusza w "Niebieską trasę" z grupą Wilki /Karol Makurat / Reporter

W maju 2018 r. Wilki podsumowały swoją dotychczasową karierę podwójnym wydawnictwem "26/26" z okazji 26-lecia. Poza największymi przebojami pojawił się też jeden premierowy utwór - "Na krawędzi życia".

Podczas "Niebieskiej trasy" zespół Roberta Gawlińskiego sięgnie do debiutanckiej płyty "Wilki" z 1992 roku.

"Niebieski" (od koloru okładki) album Wilków przyniósł takie przeboje, jak "Son of the Blue Sky", "Aborygen", "Eroll" czy "Eli Lama Sabachtani". W krótkim czasie płyta pokryła się platyną (ponad 220 tys. sprzedanych egzemplarzy), katapultując ekipę Roberta Gawlińskiego do ekstraklasy polskiego rocka.

W nagraniach u boku Gawlińskiego pojawili się m.in. obecni gitarzyści Wilków Mikis Cupas i Maciek Gładysz, a także m.in. Andrzej Smolik (instrumenty klawiszowe), basiści Marek Chrzanowski i Krzysztof Ścierański, perkusiści Marcin Szyszko i Marek Surzyn oraz Kostek Yoriadis (klawisze).

Odnosząc ogromny sukces, zespół wyruszył w trasę koncertową, która trwała prawie trzy lata bez przerwy. Tak intensywny rockandrollowy tryb życia i zmęczenie spowodowane ostrym tempem, jakie narzucili sobie muzycy, wpłynęło na decyzję o zawieszeniu działalności zespołu, która trwała kilka lat.

W obecnym składzie Wilków u boku Roberta Gawlińskiego występują jego synowie Beniamin (gitara akustyczna, klawisze, wokal) i Emanuel (bas) oraz wspomnieni gitarzyści Mikis Cupas i Maciej Gładysz. Na razie nieobsadzone pozostaje stanowisko perkusisty, które na początku października zwolnił Hubert Gasiul.

W 2018 r. zespół udał się w akustyczną trasę po największych miastach w Polsce, której towarzyszyła Symfonia Gdańskiej Orkiestry.

Oto szczegóły "Niebieskiej trasy" Wilków:

11.01.2020 - Toruń - Klub Od Nowa

12.01.2020 - Gdańsk - Stary Maneż

17.01.2020 - Kraków - Klub Studio

18.01.2020 - Wrocław - Klub A2

24.01.2020 - Poznań - Klub B17

25.01.2020 - Warszawa - Klub Progresja.

