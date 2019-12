Whitesnake: Koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

29 kwietnia 2020 r. w klubie Stodoła w Warszawie wystąpi hardrockowa grupa Whitesnake.

David Coverdale z grupą Whitesnake powróci do Polski w 2020 r. /BG023/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images

Whitesnake to hardrockowa formacja dowodzona przez Davida Coverdale'a, wokalistę Deep Purple w latach 1973-76 (tzw. Mk III i Mk IV).

Obecnie u boku lidera występują Reb Beach (gitara), Joel Hoekstra (gitara), Michael Devin (bas), Tommy Aldridge (perkusja) i Włoch Michele Luppi (klawisze). Najkrótszym stażem może pochwalić się ten ostatni, który dołączył w 2015 r. grając na trasach "The Purple Tour" (2015), "The Greatest Hits Tour" (2016) i "The Purple Tour" (2018).



"Jesteśmy naprawdę podekscytowani i nie możemy się doczekać, żeby zagrać w Warszawie w 2020 roku, W ten sposób chcemy kontynuować świętowanie 40-lecia powstania Whitesnake. Jestem zaszczycony i niezmiernie wdzięczny, że mogę brać udział w trasach na cały świecie przez ponad 40 lat, świętując i przeżywając niesamowite chwile z milionami osób... Wszystkimi tymi, którzy są ze mną podczas tej wspaniałej przygody... Naprawdę kocham moją pracę i zawsze będę... Ponad 4 dekady ŚWIETNEJ ZABAWY!! DZIĘKUJĘ!" - mówi Coverdale.

Bilety w ogólnej sprzedaży dostępne będą od piątku 20 grudnia od 10:00.

Przedsprzedaż Citi Handlowy ruszy w czwartek, 19 grudnia o 10:00 i zakończy się w piątek, 20 grudnia o 9:00.

Przedsprzedaż na stronie zespołu rozpocznie się w środę, 18 grudnia o godz. 9:00.

Whitesnake promować będzie wydany w maju 2019 r. 13. studyjny album "Flesh & Blood", ale fani usłyszą też największe przeboje z 40-lecia istnienia zespołu.

