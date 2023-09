Jeszcze przed końcem roku Vader zagra w siedmiu polskich miastach w ramach drugiej odsłony rocznicowej trasy "40 lat Apokalipsy".

"Okazało się, że wielu z was czuje poważny niedosyt, a jeszcze więcej nie miało szansy posłuchania tego dość specyficznego, bardzo historycznego zestawu utworów przygotowanego specjalnie na tę okazję. Mamy dobrą wiadomość! Wspólnie z Massive Music i lokalnymi klubami udało nam się zorganizować serię siedmiu koncertów w dwa grudniowe weekendy" - napisał Piotr "Peter" Wiwczarek, lider Vadera.

"Na trzech z nich - w Białymstoku, Lublinie oraz Bydgoszczy - towarzyszyć nam będą Koledzy z Dopelord. Na pozostałych czterech - Kutno, Zduńska Wola, Skarżysko-Kamienna i Malbork - ze względu na brak miejsca na scenie i limit osobowy zagramy sami. Koncerty te jednak dość mocno wydłużymy nawet do dwóch godzin - dodając kilka utworów, jakich nie graliśmy nawet na właśnie zakończonej trasie. Zapraszamy serdecznie do wspólnego świętowanie czterech dekad historii Vader, której i wy jesteście przecież integralną częścią" - dodał grający na gitarze wokalista Vadera.



Ostatnią dużą płytą Vadera pozostaje wydana w 2020 roku "Solitude In Madness". Promujący ją teledysk do utworu "Into Oblivion" możecie zobaczyć poniżej:



Clip Vader Into Oblivion

Harmonogram drugiej części jubileuszowej trasy "40 lat Apokalipsy" Vadera znajdziecie poniżej:

08.12. - Kutno (CTMIT)

09.12. - Zduńską Wola (Centrum Kultury)

10.12. - Skarżysko Kamienne (Semafor)

14.12. - Białystok (Zmiana Klimatu)

15.12. - Lublin (Fabryka Kultury Zgrzyt)

16.12. - Bydgoszcz (Fabryka Lloyda)

17.12. - Malbork (Makulatura).