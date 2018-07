Twenty One Pilots: Koncert w Polsce w 2019 r. Nowa płyta "Trench" i teledysk "Jumpsuit"

Same dobre wiadomości dla fanów amerykańskiej grupy Twenty One Pilots, znanej z m.in. przebojów "Stressed Out" i "Heathens" (ze ścieżki dźwiękowej filmu "Legion samobójców"). 5 października ukaże się nowy album "Trench", a 15 lutego 2019 r. zespół wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi.

Twenty One Pilots wracają do Polski /materiały prasowe

Twenty One Pilots to amerykański zespół założony w 2009 roku w Columbus w stanie Ohio. Obecnie tworzą go Tyler Joseph (wokal, gitara, teksty) i Josh Dun (perkusja). Do tej pory grupa wydała cztery albumy studyjne, a największą popularność (m.in. podwójna platyna w USA, platyna w Polsce) zdobyła dzięki ostatniemu "Blurryface", który ukazał się w maju 2015 roku.

Reklama

Twórczość grupy to mieszanka popu, elektroniki, rocka i hp hopu.



"Blurryface" przyniósł przebój "Stressed Out", który do tej pory zaliczył ponad 1,3 mld odsłon.



Clip twenty one pilots Stressed Out

Sprawdź tekst "Stressed Out" w serwisie Teksciory.pl!

- Kiedy nagrywaliśmy "Stressed Out" nie myśleliśmy, że wyjdzie z tego taki hit. Wierzyliśmy w ten zespół od samego początku, ale nie nagrywaliśmy tej piosenki z myślą, że musi odnieść sukces. Ta piosenka pokazuje miejsce, w którym dziś jesteśmy i dobrze podsumowuje tamten album. Kiedy okazało się, że ludzie polubili tę piosenkę, bardzo się ucieszyłem. Znam wiele zespołów, które "dorobiły" się jednej piosenki, która potem stała się ich przekleństwem - mówił Josh Dun w rozmowie z Interią.

Kolejnym przebojem grupy był utwór "Heathens" (ponad 1 mld odtworzeń) nagrany na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu "Legion samobójców".



Clip twenty one pilots Heathens (from Suicide Squad: The Album)

Sprawdź tekst i tłumaczenie "Heathens" w serwisie Teksciory.pl!

- David Ayer (reżyser filmu - przyp. red.) zapytał nas, czy bylibyśmy zainteresowani, aby nasza muzyka pojawiła się w tym filmie. Wcześniej widziałem kilka scen. "Heathens" był kolejnym krokiem w naszym rozwoju - przyznał Tyler Joseph.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Twenty One Pilots o popularności utworów "Stressed Out" i "Heathens" INTERIA.PL

W listopadzie 2016 r. zespół dał pierwszy koncert w Polsce. Teraz muzycy ogłosili, że w ramach trasy promującej nowy album "Trench" (premiera 5 października) 15 lutego 2019 r. grupa zagra w Atlas Arenie w Łodzi.



Twenty One Pilots zaprezentowali już pierwszy teledysk do nowego wydawnictwa - mowa o "Jumpsuit", który w ciągu doby zanotował ponad 4,3 mln odsłon.