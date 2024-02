"Trzy koncerty Cradle Of Filth w naszym kraju to chyba dla Was za mało, więc co powiecie na dogrywkę? Dani Filth i załoga latem wystąpią w Polsce dwukrotnie" - czytamy w ogłoszeniu.

Kolejne występy odbędą się we Wrocławiu (5 sierpnia, A2 - Centrum Kongresowe) i Katowicach (6 sierpnia, P23). Brytyjską grupę poprzedzać będą tym razem Butcher Babies z USA. Bilety trafiły już do sprzedaży.



Cradle Of Filth - metalowe wampiry wracają do Polski

Cradle Of Filth to zespół-instytucja w świecie ekstremalnego metalu i bez wątpienia jeden z najważniejszych reprezentantów gatunku rodem z Wysp Brytyjskich. Styl dowodzonej przez wokalistę Daniego Filtha, założonej w 1991 roku grupy na początku opierał się na black metalu. W późniejszych latach działalności, poprzez dorzucenie wpływów zaczerpniętych z metalu gotyckiego i symfonicznego, muzyka Cradle Of Filth zyskała bardziej komercyjny charakter.

W kwietniu 2023 roku ukazała się "Trouble and Their Double Lives" - płyta koncertowa oraz pierwszy materiał formacji wydany we współpracy z Napalm Records, na którym znalazły się również dwa premierowe utwory - "She is a Fire" oraz "Demon Prince Regent".

Ostatnim studyjnym materiałem jest "Existence is Futile" z 2021 r.