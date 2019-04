Toto: Koncert w Polsce w 2019. Kto wystąpi jako support?

Nowa grupa ZFG wystąpi w roli supportu przed Toto na koncercie w Operze Leśnej w Sopocie 25 czerwca.

Trev Lukather jest gitarzystą ZFG /Michael Hickey /Getty Images

Pochodzącą z Los Angeles grupę ZFG tworzą Trev Lukather (gitara) i Sam Porcaro (bas) - synowie legendarnych muzyków Toto, znany z koncertów One Direction, perkusista Josh Devine i wokalista Jules Galli.

Po trasach z Adelitas Way i The Winery Dogs ZFG odwiedzą Polskę, żeby rozgrzać publiczność przed jedynym polskim koncertem Toto.

Skrót ZFG można rozszyfrować jako "Zero Fuck Given". Takie właśnie bezpretensjonalne podejście przyświeca jego członkom zespołu od początku jego działalności. Muzycy znali się z różnych projektów od dawna, jednak prawdziwa muzyczna chemia zaiskrzyła pomiędzy nimi, gdy spotkali się w studio, żeby wspólnie "pojamować" nie przejmując się granicami muzycznych gatunków. Zdecydowali wtedy o stworzeniu nowego projektu, w którym będą tworzyć muzykę pełną chwytliwych melodii, funkowych riffów i rockowego groove'u.

Zapowiedzią debiutanckiej EP-ki jest singel "Special".

Wideo ZFG - Special (Official Lyric Video)



Toto wraca do Polski, żeby jeszcze raz świętować z polskimi fanami swoje 40-lecie. Zespół wyruszył w trasę "40 Trips Around the Sun" na początku 2018 roku, żeby celebrować swój okrągły jubileusz. Zainteresowanie publiczności poszczególnymi przystankami zmusiło artystów do jej przedłużenia o kolejny obrót słońca i następne koncerty.

Clip Toto Rosanna

Bilety w przedsprzedaży: od 189 do 349 zł.