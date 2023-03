"Przepraszamy za wszelkie niedogodności wynikające ze zmiany lokalizacji koncertu i jednocześnie informujemy, że wszystkie bilety zakupione na koncert, który pierwotnie miał odbyć się w 2021 roku, a także w nowym terminie w 2022 i 2023 w katowickim MCK-u, zachowują swoją ważność na występ zespołu w krakowskim Klubie Studio. Osoby, które z różnych przyczyn będą chciały zwrócić bilet na to wydarzenie, będą mogły to uczynić w punktach, w których taki bilet zakupiły" - czytamy w komunikacie organizatora.

W ramach trasy "Beyond the World Tour" Tokio Hotel zagra 22 maja w Klubie Studio w Krakowie.

Kwartet z Magdeburga promować będzie ostatni album "2001".

- Ta płyta łączy w sobie wszystkie brzmienia, które słychać na naszych poprzednich nagraniach. Są tam piosenki takie jak "White Lies", kawałek typowy dla naszego obecnego brzmienia. Ale są też kawałki takie jak "Dreamer", który mógłby być na naszym drugim albumie - wróciliśmy na nim bardzo do gitar. To miks najlepszego, co kiedykolwiek zrobiliśmy - opowiadał Interii basista Georg Listing.

Ceny biletów w przedsprzedaży/w dniu koncertu:

I kategoria - 400/420 zł

II kategoria - 200/ 220 zł.

Kim są idole nastolatek z Tokio Hotel?

Po niesamowitych sukcesach singla "Durch den Monsun" ("Przez ten wiatr") oraz piosenki "Schrei" ("Krzycz") zespół stał się jednym z najpopularniejszych wykonawców w Europie, a na koncertach Tokio Hotel dochodziło do zbiorowej histerii nastoletniej widowni.

Zdjęcie Tokio Hotel w 2005 r. / Peter Bischoff / Getty Images

Później zespół musiał odrobinę zmienić styl, co było słychać na kolejnym singlu z debiutanckiej płyty "Schrei" zatytułowanym "Rette Mich" ("Ratuj mnie"). Wszystko to z powodu "nowego" głosu wokalisty Billa Kaulitza, który w tamtym czasie przeszedł mutację (i przy okazji zmienił image).

Formacja ma na swoim koncie ponad 10 mln sprzedanych płyt w 68 krajach, a także niezliczone nagrody na całym świecie.

W ostatnim czasie głośniej zrobiło się o grającym na gitarze Tomie Kaulitzu - w lutym 2019 r. muzyk w tajemnicy poślubił niemiecką supermodelkę Heidi Klum, która jest od niego starsza o 16 lat. Dla Klum był to trzeci ślub - wcześniej była m.in. żoną wokalisty Seala.