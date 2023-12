Za warstwę artystyczną projektu odpowiada Miuosh - uznany raper i producent, który już nie raz zaskoczył publiczność swoim nieszablonowym podejściem do muzyki. W Krakowie towarzyszyć mu będą wokaliści reprezentujący odmienne pokolenia i muzyczne style - w tym m.in. Bela Komoszyńska (Sorry Boys), Grubson, Julia Pietrucha, Mery Spolsky, Renata Przemyk, Krzysztof Zalewski oraz Wiktor Waligóra.

Specjalny koncert na 10-lecie Tauron Areny Kraków. Kto wystąpi?

Na scenie pojawią się w towarzystwie Orkiestry Akademii Beethovenowskiej pod batutą Jana Stokłosy, który będzie również autorem orkiestracji koncertu.

"Kraków od zawsze wiązał się z kulturą, sztuką, muzyką... Ta najlepsza, która najmocniej dotyka, łapię nas na lata i jakby nie umie odpuścić. Trendy mogą się zmieniać, czas przemijać, a artyści niestety odchodzić, jednak życie nie toleruje próżni i ich miejsce w sposób płynny zajmują inne nurty, głosy i pomysły. Do tego wszystkiego, co już powstało i pięknie z nami trwa, dodają swoje, nowe i inne dzieła. Są momenty, kiedy trzeba to wszystko połączyć, zmieszać i podsumować. I są ku temu dobre okazje i miejsca. To wydarzenie to niewątpliwie połączenie kilku z nich" - podkreśla Miuosh, dyrektor artystyczny projektu.

Program koncertu "To Kraków tworzy metamorfozy" (to parafraza słów Kory Jackowskiej) oparty będzie na muzyce przede wszystkim krakowskich twórców, takich jak m.in. wspomniana Kora, Zbigniew Wodecki, Marek Grechuta i Andrzej Zaucha.

"W wydarzeniu poza wokalistami ważną rolę będzie odgrywała także doskonała Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, z którą miałem już okazję współpracować. W Tauron Arenie Kraków pojawi się ona w aż 50-osobowom składzie, co daje duże możliwości aranżacyjno-orkiestrowe" - dodaje Jan Stokłosa.

Koncert z okazji jubileuszu 10-lecia Tauron Areny Kraków odbędzie się 5 kwietnia 2024 r. o godz. 20. Bilety dostępne są od 129 zł.