Tournee "Girls Just Wanna Have Fun" ( sprawdź! ) to pierwsza duża trasa koncertowa Cyndi Lauper od ponad dekady. Tymi występami ikona lat 80. zamierza ostatecznie pożegnać się ze sceną.

Dodajmy, że na początku czerwca premierę miał dokument "Let The Canary Sing" (Paramount+), który opowiada o barwnym życiu i karierze Cyndi. Do największych przebojów laureatki Grammy, Emmy i Tony należą piosenki "Girls Just Wanna Have Fun", "Time After Time" i "True Colors", który stał się hymnem społeczności LGBT.