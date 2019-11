The Rewind Tour w Warszawie: Aqua, Snap!, Dr Alban, Corona, Mandaryna i inni [ROZPISKA]

Znamy szczegółową rozpiskę koncertu The Rewind Tour. 16 listopada na Torwarze w Warszawie pojawią się gwiazdy muzyki eurodance z lat 90. - m.in. Aqua, Snap!, Dr Alban i Corona.

Lene Nystrom jest wokalistką grupy Aqua / Sam Tabone/WireImage /Getty Images

"Sześć największych gwiazd z lat 90. wystąpi 16 listopada na warszawskim COS Torwar i wykona utwory, które znają wszyscy wychowani na kasetach magnetofonowych, Turbo i MTV. Gościem specjalnym będzie rodzima gwiazda eurodance - Mandaryna" - czytamy w informacji o The Rewind Tour.

Reklama

"Sama impreza to nie tylko ciekawe koncerty, ale prawdziwy powrót do przeszłości. Planowany jest retro kącik z grami Arcade, flipery z tamtych czasów i wiele innych atrakcji" - dodają organizatorzy.

The Rewind Tour miało swoja premierę w Kanadzie, gdzie razem z główną gwiazdą, zespołem Aqua odwiedzili kilkanaście miast. W ciągu zaledwie roku wydarzenie stało się kultowe i zapoczątkowało europejskie występy, również w Polsce.

Zobacz szczegóły koncertu The Rewind Tour:



18:00 - Otwarcie bram

19:00-19:30 - Whigfield

19:40-20:10 - Corona

20:20-20:50 - Dr. Alban

21:10-21:40 - Mandaryna

21:50-22:30 - Technotronic

22:40-23:20 - Snap!

23:40-00:30 - Aqua.

Duńska Aqua najbardziej znana jest z przeboju "Barbie Girl" ( posłuchaj! ) z 1997 r. Po kilkuletniej przerwie, zespół powrócił, wypuszczając nowy album "Megalomania" (2012).

Na scenie pojawią się też niemiecki Snap! (przeboje "The Power" - sprawdź! , "Rhythm Is A Dancer" - posłuchaj! ), belgijski Technotronic ("Pump Up The Jam" - posłuchaj! ), Szwed nigeryjskiego pochodzenia Dr Alban ("It's My Life"), włoska grupa Corona ("The Rhythm of the Night" - posłuchaj! ) i duńska wokalistka Whigfield ("Saturday Night" - sprawdź! ).

Clip Dr. Alban It's My Life

Polskim supportem będzie jedna z najpopularniejszych gwiazd muzyki dance - Marta "Mandaryna" Wiśniewska.



Wideo Mandaryna o swoim powrocie do muzyki (20m2 Łukasza/x-news)

W tym roku była żona Michała Wiśniewskiego wypuściła nową piosenkę "Not Perfect".



Clip Mandaryna Not Perfect

Sprawdź tekst utworu "Not Perfect" w serwisie Teksciory.pl!