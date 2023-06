Brytyjski zespół The Prodigy w 2022 roku zagrał pierwsze koncerty od śmierci Keitha Flinta. Wtedy także oddali mu hołd.

"On wciąż jest tu z nami, właśnie teraz" - mówił Maxim pod koniec piosenki "Firestarter" w O2 Brixton Academy w Londynie.

Po kolejnych występach na festiwalach przyjdzie czas na zaplanowaną na listopad i grudzień europejską trasę "Army of the Ants Tour 2023". Jeden z przystanków zahaczy o Polskę - 6 grudnia duet zaprezentuje się w MTP Hali 3A w Poznaniu.

"'Army of the Ants' to wezwanie do fanów The Prodigy, wracamy do was w jedyny znany sposób, pełny atak" - podkreśla Liam H.



Bilety trafią do sprzedaży ogólnej 23 czerwca o godzinie 10:00.

The Prodigy: kim był Keith Flint?

Ojcowie chrzestni sceny rave, brytyjska formacja The Prodigy ma na koncie ponad 20 milionów sprzedanych płyt na całym świecie.

Początki grupy sięgają końca lat 80., gdy w jednym z angielskich klubów poznali się Keith Flint, Liam Howlett oraz Leeroy Thornhill. Debiutancki album grupy, zatytułowany "Experience", ukazał się w 1992 roku, zajmując 12. miejsce na liście najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii. Międzynarodową sławę The Prodigy przyniosły jednak dopiero kolejne dwa albumy: "Music for the Jilted Generation" oraz "The Fat of the Land", na którym znalazł się kultowy "Firestarter".

W listopadzie 2018 r. ukazał się siódmy studyjny album - "No Tourists". To dotąd ostatni krążek w dyskografii grupy.

11 utworów The Prodigy znalazło się w Top 10 brytyjskiej listy przebojów. Piosenki "Firestarter" i "Breathe" dotarły na sam szczyt.

Keith Flint od grudnia 2006 r. był mężem japońskiej DJ-ki Mayumi Kai.

Zespół The Prodigy wielokrotnie występował w Polsce na największych festiwalach - Jarocin 2016, Open'er 2009 i 2015, Orange Warsaw 2012 i 2014, Przystanek Woodstock 2011, Coke Live 2008, a także na swoich koncertach.

