The Australian Pink Floyd Show w Krakowie: Szczegółowa rozpiska koncertu [DATA, MIEJSCE, BILETY]

We wtorek (25 lutego) w Tauron Arenie Kraków zagra The Australian Pink Floyd Show, najbardziej znany tribute band wykonujący muzykę Pink Floyd.

The Australian Pink Floyd Show ma wielu fanów w Polsce /Omar Marques / Anadolu Agency /Getty Images

Po ponad 30 latach grania muzyki Pink Floyd na całym świecie, w 2020 roku The Australian Pink Floyd Show powraca z trasą "All That You Feel 2020 World Tour", podczas której zespół prezentuje wszystkie te kompozycje z każdego etapu twórczości Pink Floyd.

Będzie to przekrojowa podróż przez twórczość Floydów od płyty "Ummagumma" po "The Division Bell", podczas której Aussie Floydzi z jeszcze większym oddaniem zaangażują się w dziedzictwo Syda Barretta, Rogera Watersa, Davida Gilmoura, Ricka Wrighta i Nicka Masona i oddadzą hołd legendarnym dokonaniom oryginalnego Pink Floyd.

"Najnowocześniejsze efekty świetlne, lasery, olbrzymie, nadmuchiwane postacie, nieskazitelny dźwięk i niesamowite brzmienie na żywo" - zapowiadają organizatorzy.



Szczegółowa rozpiska koncertu w Tauron Arenie Kraków:

18.30 - otwarcie bramek

20.00 - część I koncertu The Australian Pink Floyd Show

21.10 - przerwa

21.30 - część II koncertu The Australian Pink Floyd Show.

Bilety jeszcze w sprzedaży (online i w kasie nr 1 w Tauron Arenie - godz. 16-21) w cenach:

Płyta I kat. (siedzące) - 215 zł

Płyta II kat. (siedzące) - 185 zł

Sektory I kat. - 215 zł

Sektory II kat. - 205 zł.

Będzie to już jedenasta wizyta The Australian Pink Floyd Show w naszym kraju. Po raz pierwszy grupa zagrała w 2008 r. w katowickim Spodku, z roku na rok zbierając coraz bardziej entuzjastyczne recenzje i aplauz fanów.

Na swoim koncie mają m.in. występ na 50. urodzinach jednego z liderów i kompozytorów Pink Floyd - Davida Gilmoura, w trakcie którego na scenie towarzyszył im zmarły w 2008 roku klawiszowiec Rick Wright. Przez lata zespół współpracował z muzykami wspierającymi na scenie oryginalny Pink Floyd (Guy Pratt, Durga McBroom i Lorelei McBroom), a także z dźwiękowcem Colinem Norfieldem zaangażowanym w trasę Floydów "The Division Bell" oraz przy solowych trasach Davida Gilmoura.

Muzycy z niebywałym pietyzmem podchodzą do kwestii brzmienia, używając dokładnie tych samych instrumentów na których grali słynni Brytyjczycy.



W 1993 roku pojawili się na pierwszym Międzynarodowym Konwencie Fanów Pink Floyd, gdzie zyskali przychylność jednej z najbardziej wymagających publiczności, która kiedykolwiek mogłaby pojawić się na ich koncercie. Doskonale dopracowany dwugodzinny show, niesamowita gra świateł, projekcje wideo oraz charakterystyczne wizualizacje sprawiają, że ich koncerty są wiernym odzwierciedleniem wydarzenia, jakim był każdy koncert Floydów.