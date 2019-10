Tęskno: Singel "Między nami" i trasa po Polsce

"Między nami" to tytuł nowego singla Tęskno, który ukaże się 8 października. Jest pierwszą zapowiedzią nadchodzącego w przyszłym roku albumu. W związku z premierą utworu projekt rusza w jesienną trasę po największych miastach Polski.

Joanna Longić wraca z projektem Tęskno /materiały prasowe

Tęskno to projekt wokalistki, kompozytorki i autorki tekstów Joanny Longić. Po niespełna roku od wydania debiutanckiego albumu "Mi" znalazł się na większości zestawień rocznych, zdobywając m.in. pierwsze miejsce w głosowaniu słuchaczy Radiowego Domu Kultury w Trójce i tytuł Płyty Roku portalu Interia.



Projekt otrzymał Nagrodę Artystyczną Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego, nominację do nagrody Fryderyk, wyprzedał trasy klubowe oraz pojawił się na największych scenach w kraju i za granicą: Primavera Sound Barcelona, Open'er Festival, Colours Of Ostrava, OFF Festival Katowice, Męskie Granie, Co Jest Grane 24 Festival, Olsztyn Green Festival, Halfway Festival, Slot Art Festival i wielu innych.

Tęskno powstało w 2017 roku jako duet Joanny Longić i pianistki Hani Rani. W tym składzie nagrało album "Mi" oraz singel "Bzdury".

W listopadzie Tęskno wyrusza w trasę. Pełna rozpiska koncertów poniżej:

28.11 Poznań, Próżność

29.11 Wrocław, Impart

01.12 Gdańsk, Drizzly Grizzly

11.12 Warszawa, Studio S1.