"1-800-OŚWIECENIE" zapowiadany jest jako album konceptualny, ale nie w charakterze fabularnym, tak jak było to w przypadku wcześniejszego "Marmuru".



Póki co do sieci trafiły dwa pierwsze utwory z nowej płyty. Taco Hemingway zaprezentował numery "Gelato" oraz "Makarena Freestyle". Oba zostały wyprodukowane przez Rumaka. Klip do "Gelato" stworzyła dziewczyna Taco Hemingwaya Igi Lis we współpracy z Mateuszem Dziekońskim. W teledysku nie zabrakło odniesień do poprzedniej twórczości rapera, m.in. do wielkiego wakacyjnego hitu "Deszcz na betonie" oraz do projektu Taconafide.

Reklama

Nowy album Taco Hemingwaya ukaże się 22 września 2023 roku, czyli ostatniego dnia kalendarzowego lata.

"1-800-TOUR" - koncerty Taco Hemingwaya

Premierowe koncerty albumu "1-800-OŚWIECENIE" odbędą się na przestrzeni maja i czerwca 2024. Na ten moment Taco Hemingway zaprosił fanów na występy w Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Poniżej szczegółowy harmonogram wszystkich zaplanowanych występów:

17.05 - MCK, Katowice

19.05 - MTP 5, Poznań

24.05 - Ergo Arena, Gdańsk

07.06 - Hala Stulecia, Wrocław

15.06 - Tauron Arena Kraków, Kraków

22.06 - Letnia Scena Progresji, Warszawa

Oficjalna sprzedaż biletów startuje we czwartek 21 września, a więc na dzień przed premierą płyty "1-800-OŚWIECENIE".