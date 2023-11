Za nami pierwsze cztery koncerty, kolejne cztery jeszcze przed polskimi fanami, bo projekt powraca do naszego kraju po świetnie przyjętych poprzednich występach.

Symphonic Tribute to Metallica tworzą: czteroosobowy zespół oraz orkiestra symfoniczna Orion. Na koncertach pojawiają się największe przeboje zespołu Metallica w symfonicznych aranżacjach wykonanych tak, jak na słynnej płycie "Metallica S&M".

"To blisko dwie godziny klasyki rocka/metalu w niezwykłym wydaniu!" - zapowiadają twórcy.

24.11. - Rybnik, Teatr Ziemi Rybnickiej

25.11. - Warszawa, Progresja

26.11. - Łódź, Wytwórnia

02.12. - Bydgoszcz, SISU Arena.

