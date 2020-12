Sylwester TVP 2020. Wiadomo, ile dostaną artyści

Niedawno poznaliśmy pierwsze gwiazdy Sylwestra Marzeń z Dwójką. TVP odsłoniła szczegóły imprezy w rytmie disco. Na jaw wyszły również gaże artystów, którzy pojawią się na scenie.

Zenek Martyniuk (z prawej) będzie gwiazdą sylwestra TVP, obok prezes Jacek Kurski i jego żona AKPA

Pandemia koronawirusa sprawiła, że z miejskiego sylwestrowego koncertu zrezygnowała m.in. Warszawa. Rezygnację z tej imprezy potwierdził też TVN.



Konkurencyjne stacje 2019 rok żegnały na Stadionie Śląskim w Chorzowie (Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie) i na Równi Krupowej w Zakopanem (Sylwester Marzeń z Dwójką w TVP).



Pierwsze szczegóły swojego sylwestra ujawnił Polsat. Podczas największej domówki w Polsce (zorganizowanej w dwóch studiach Polsatu) wystąpią m.in. Alicja Majewska, Dawid Kwiatkowski, Loona i Boney M. z Maizie Williams.

Poznaliśmy też pierwsze gwiazdy sylwestra TVP. "Sylwester z Dwójką w rytmie disco zostanie zorganizowany w trosce o zdrowie artystów i organizatorów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie pandemii chcemy dać Widzom radość, ale również wytchnienie i przekazać pozytywną energię. Zachęcamy Was do pozostania w domach i zapraszamy do wspólnej, bezpiecznej zabawy przed telewizorami" - czytamy.

Pierwsze ujawnione gwiazdy są mocno związane z telewizją dowodzoną przez Jacka Kurskiego - to Zenek Martyniuk z grupą Akcent, Marcin Miller i zespół Boys oraz Cleo - trenerka "The Voice Kids".



Okazało się jednak, że pandemia miała wpływ na gaże, które dostaną muzycy. Poinformowano, że Martyniuk dostanie "tylko" 50 tysięcy złotych. Będzie to najwyższe wynagrodzenie. "Telewidzowie kochają disco polo, a Zenka w szczególności (...) Szefostwo jest pewne, że w czasie występu Zenka będzie rekordowa oglądalność, stąd gwiazdorska stawka dla niego, 50 tysięcy złotych" - powiedział informator w rozmowie z "Plotkiem".



Zespół Boys ma dostać 35 tysięcy złotych, natomiast Cleo - 30 tysięcy. Warto nadmienić, że w ubiegłym roku stawka była prawie trzykrotnie wyższa.