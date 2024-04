Przypomnijmy, że głównymi gwiazdami XV edycji festiwalu, który odbędzie się w dniach 5-7 września na terenie MOSiR im. Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie Łódzkim, będą Overkill - legenda thrash metalu z Nowego Jorku, oraz pionierzy industrialnego metalu z angielskiego Godflesh. W składzie Summer Dying Loud 2024 są także progresywni, awangardowi blackmetalowcy z norweskiego Borknagar, oraz dwie polskie grupy: bydgoska Schizma, czyli pionierzy krajowej sceny hardcore'owej, i noise / punkrockowy Zespół Sztylety z Gdańska.

Wśród kolejnych ogłoszeń odnajdujemy cieszącą się niesłabnącą popularnością w naszym kraju, portugalską formację Moonspell oraz Irlandczyków z Primordial, których inkrustowany celtyckim folklorem black metal znajduje od lat oddanych wyznawców, a także włoski Ufomammut z pogranicza psychodelicznego sludge, stoner i doom metalu, oraz weteranów death / thrashu ze szwajcarskiej grupy Messiah.

W gronie aż 50 zapowiadanych wykonawców pojawili się również blackmetalowy Koldbrann z Norwegii; niemiecka grupa Chapel Of Disease wykonująca progresywny death metal z elementami rocka; deathmetalowy Masacre z Kolumbii; oraz poznański zespół Asteriæ spod znaku post-hardcore'u i post-metalu. Na Summer Dying Loud 2024 wystąpią także Anaal Nathrakh, czyli ekstremalny, multigatunkowy duet z Anglii; krakowski Untervoid, będący blackmetalową grupą założoną w 2015 roku przez dwóch muzyków znanych między innymi z takich zespołów jak Lost Soul, Armagedon, Kriegsmaschine czy Hate; oraz olsztyński Defying.



Summer Dying Loud 2024 z nowymi ogłoszeniami. Kto zagra?

"Zdążyliśmy was już chyba przyzwyczaić do różnorodności przy kolejnych ogłoszeniach. Hołduje tej tradycji, bo ponownie sięgamy w najdalsze zakątki muzycznego półświatka, by przedstawić to, co najlepsze" - czytamy na stronie organizatora imprezy.



Wśród nowych ogłoszeń znalazła się nowa polska formacja Satan's Call, w której szeregach figurują grający na gitarze wokalista Piotr Wyrosław Dobry oraz gitarzysta i klawiszowiec Piotr Sadza (obaj także w Weedpecker), basista Haldor Grunberg (Mentor, Thaw) i perkusista Zbigniew "Inferno" Promiński (Behemoth, Azarath, Terrestrial Hospice). Grupa podzieliła się niedawno premierowym utworem "Red Phosphorous, Sweet Phosphorous".



"Szczerze mówiąc najtrudniejszym elementem od początku naszej współpracy, było utrzymanie tajemnicy o rodzącym się w warszawskich podziemiach potworze. Zero przecieków i niepotrzebnego zamieszania informacyjnego pozwoliło panom na swobodne tworzenie materiału doskonałego, kompletnego i przemyślanego. Z miłości do muzycznej prehistorii oraz wewnętrznej potrzeby tworzenia muzyki, która od zawsze grała w umysłach tych dżentelmenów powstał Satan's Call! Już powinniście czuć zapach siarki, bo poza tymi górnolotnymi zdaniami powyżej, diabeł tkwi w szczegółach" - o Satan's Call napisali organizatorzy Summer Dying Loud 2024.

Swój udział w imprezie potwierdzili też Barren Womb, nordyccy specjaliści od robienia hałasu, którzy, jak czytamy, już od 2011 roku zachwycają swoim minimalistycznym podejściem i wyzywającymi eksperymentami. Znakiem rozpoznawczym duetu jest skuteczne wykorzystanie surowej dynamiki i siły riffu. Dzięki czterem pozytywnie przyjętym albumom, mnóstwu EP-ek i singli oraz setkom koncertów w Europie i USA, Barren Womb zyskał reputację jednego z najciężej pracujących norweskich zespołów. "Chemical Tardigrade", piąty longplay duetu, miał swą premierę w połowie lutego.

"Jeśli wolicie ugiąć się pod doomowo-industrialnym ciężarem to krypta wzywa" - czytamy o kolejnym uczestniku festiwalu w Aleksandrowie Łódzkim. Mowa o Mütterlein, czyli solowym projekcie Marion Leclercq, francuskiej kompozytorki, multiinstrumentalistki i wokalistki.



Muzycznie Mütterlein łączy postpunkową dzikość, doom, noise, industrial i black metal, tworząc rozległy wszechświat postmetalowych eksperymentów. Francuzka ma koncie dwa albumy, z których ostatni, "Bring Down The Flags", został wydany pod koniec 2021 roku nakładem Debemur Morti Productions.

"A może wolicie epicki heavy / doom metal? Jeśli tak, to polerujcie zbroje dla Smoulder!" - zagrzewają do boju organizatorzy festiwalu. Dodajmy, że wokalistką powstałego w Toronto Smoulder jest Kanadyjka Sarah Ann, dziennikarka muzyczna znana z popularnego BangerTV. Obecnie grupa rezyduje w Finlandii.

Trzydniowy karnet na Summer Dying Loud 2024 dostępny jest w cenie 307 zł (360 zł z miejscem na polu namiotowym). Cena jednodniowego biletu wynosi 169 zł.