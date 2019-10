Steven Wilson: Koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W ramach "The Future Bites Tour" 30 września 2020 r. w COS Torwar w Warszawie wystąpi brytyjski wokalista i multiinstrumentalista Steven Wilson.

Steven Wilson powraca do Polski /Guy Prives /Getty Images

Steven Wilson jeszcze niedawno zapowiadał półtoraroczną przerwę, tymczasem właśnie ogłosił szczegóły trasy "The Future Bites Tour".

We wrześniu 2020 r. Brytyjczyk zagra tylko osiem koncertów w większych salach, dając widowiska na jeszcze większą skalę.

Występ w Polsce odbędzie się w COS Torwar w Warszawie 30 września 2020 r. Będzie to pierwszy solowy koncert Wilsona w naszej stolicy.



"Za każdym razem kiedy tworzę nowy album, to bardzo ważne dla mnie, by zajął on wyjątkowe miejsce w moim dorobku i nie było to po prostu coś więcej tego samego. Rozpoczynając trzecią dekadę XXI wieku i moją drugą dekadę jako artysta solowy, to czas, by zastosować tę samą filozofię do doświadczenia na żywo. Chcę rzucić wyzwanie samemu sobie i stworzyć coś, co podważy moje własne pomysły (mam nadzieję, że również pomysły publiczności) na to, jak prezentować moją muzykę podczas koncertów. I tak powstała The Future Bites - seria specjalnych wydarzeń w większych salach, coś na większą i bardziej imponującą skalę, która pozwoli się w tym wydarzeniu zanurzyć. Już teraz jestem tym bardzo podekscytowany!" - zapowiada Steven Wilson.

Muzyk obecnie kończy pracę nad nowym albumem z producentem Davidem Kostenem (Bat for Lashes, Everything Everything, Keane). Premiera planowana jest na lato 2020 roku.

Po raz ostatni Wilson w naszym kraju zagrał w lutym tego roku w ramach drugiej części trasy "To the Bone Tour 2019". Koncerty odbyły się w Łodzi (Klub Wytwórnia) i Krakowie (Klub Studio).

Twórca znany z Porcupine Tree, Blackfield, No-Man, Storm Corrosion, Bass Comunion od ponad dekady rozwija karierę solową.