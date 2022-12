Steve Rothery uznawany jest za jednego z najbardziej wpływowych gitarzystów w historii rocka. Współtwórca grupy Silmarillion, która później przekształciła się w Marillion, świętujący triumfy do dziś.

Oprócz działalności w macierzystym zespole, 63-letni Brytyjczyk proponował swoim sympatykom różne projekty solowe. Pierwszym z nich była formacja The Wishing Tree, która w 1996 roku zadebiutowała płytą "Carnival Of Souls" nagraną z udziałem Johna Helmera, Pete'a Trewavasa (basisty Marillion), Paula Craddicka i wokalistki Hannah Stobart.

W 2013 roku Rothery rozpoczął nowy rozdział swojej działalności poza Marillion. Wtedy to z grupą przyjaciół wystąpił na koncercie w Płowdiw w Bułgarii, gdzie przedstawił premierowo swoje nowe kompozycje i kilka znanych z wczesnego okresu działalności macierzystego zespołu. Koncert został zarejestrowany i wydany na płycie, a już rok później gitarzysta zaproponował swój pierwszy studyjny solowy album, firmowany własnym nazwiskiem - "The Ghosts Of Pripyat".

To w tym okresie w głowie gitarzysty zakiełkował pomysł by stworzyć grupę, która na okazyjnych koncertach prezentowałaby wczesne utwory Marillion i jego solowe kompozycje. Rolę wokalisty w Steve Rothery Band objął Martin Jakubski z zespołu Stillmarillion, tribute bandu Marillion skupiającego się na erze z Fishem.

Steve Rothery Band w Progresji w Warszawie zagra dwa różne koncerty - 29 marca 2023 r. odbędzie się "Misplaced Childhood Day" z repertuarem z trzeciej płyty Marillion z 1985 r. (to z niej pochodzą przeboje "Kayleigh" i "Lavender"), a dzień później "Clutching At Straws Day", czyli czwartym albumem z 1987 r. Organizatorzy zapowiadają, że prócz kompletnego materiału z ww. płyt doczekamy się też najciekawszych solowych utworów Steve'a oraz... niespodzianek.

Dwudniowe karnety i bilety jednodniowe trafią do sprzedaży 9 grudnia o godz. 10:00.

Wideo