Soundedit 2020: Marc Almond gwiazdą festiwalu

Festiwal Soundedit 2020 odbędzie się w Łodzi, w dniach od 22 do 25 października.

"I Am The Sound! - jestem brzmieniem. Jestem dźwiękiem. Jestem muzyką" - reklamują wydarzenie się organizatorzy.

W tym roku na festiwalu zagości Marc Almond, który na łódzkiej scenie występował już w 2013 roku. Wtedy Klub Wytwórnia przeżył prawdziwe oblężenie, a fani - jak za starych czasów - chcieli dostać się nawet do samochodu, którym podróżował wokalista.

Tegoroczny koncert zaplanowany jest na sobotę, 24 października. Jego występ poprzedzi uroczysta gala wręczenia statuetek "Człowieka ze Złotym Uchem".

Wokalista odwiedzi Łódź promując najnowszą płytę "Chaos and a Dancing Star", która ukaże się 31 stycznia. Wydawnictwo poprzedził singiel "Slow Burn Love".

"Chciałem skomponować apokaliptyczno-romantyczny utwór, a natchnęło mnie to do ułożenia kilku kolejnych kompozycji w nieco pogańskim klimacie, przez które przemawia odrobina beznadziei... Ta płyta jest odzwierciedleniem dzisiejszego, mrocznego świata" - mówił o albumie Almond.

Artysta to prawdziwie legendarny angielski tekściarz oraz kompozytor. W swojej 40-letniej karierze muzycznej sprzedał ponad 30 milionów płyt. Współtworząc z Davidem Ballem duet Soft Cell, stał się ikoną stylu synthpop oraz new wave.

Almond to niezwykle barwna postać. Pochodzący z Southport w północnej Anglii Marc, jako nastolatek pracował, śpiewając w teatrze oraz wesołym miasteczku. Już podczas studiów starał się łączyć swoje artystyczne fascynacje: pop z kabaretem, film z muzyką eksperymentalną.

Solowa kariera artysty to ponad dwadzieścia albumów, niezliczone koncerty i wypracowanie własnego, unikatowego stylu. Przez chwilę mieszkał w Moskwie, gdzie tworzył wraz z rosyjskim muzykiem Andriejem Samsonowem projekt "Heart on Snow". Ich muzyka to utwory dedykowane ludowi rosyjskiemu, inspirowane folkiem i romansami cygańskimi. Moskiewska prasa nazwała Almonda "adoptowanym synem Rosji".

Powracając do Londynu i występując w słynnym Teatrze Almeida zyskał niezwykle pochlebne opinie. To był prawdziwy renesans dla Almonda, który został przerwany poważnym wypadkiem motocyklowym. Ponowna nauka śpiewu oraz odzyskanie pewności siebie zajęły wokaliście ponad rok.

Płyty Marca cieszyły się, i cieszą nadal, ogromną popularnością, wydał dwie autobiografie oraz trzy zbiory wierszy. Almond może również poszczycić się wieloma branżowymi nagrodami.

W roku 2020 Festiwal Soundedit odbędzie się od 22 do 25 października w Łodzi. Za bilet na występ Marca Almonda w Klubie Wytwórnia zapłacimy 90 zł.