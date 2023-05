Agencja bookingowa Soulstone Gathering oraz Knock Out Productions zapraszają na szóstą edycję undergroundowego krakowskiego festiwalu, która odbędzie się w dniach 18-20 maja.

Organizatorzy, jak sami twierdzą, szykują "trzydniowe święto doomowego gruzu, blues-rockowej intrygi i stonerowej psychodeli". Festiwal grany będzie się w krakowskiej hali Kamienna12, a jego headlinerami będą: Uncle Acid & The Deadbeats oraz Corrosion Of Conformity .



Motywem przewodnim 20 maja - trzeciego dnia imprezy będzie "showcase", podczas którego zaprezentują się młode i rozwijające się zespoły: Krzyształ, Angrrhst, Ketha oraz Sautrus. Headlinerem tego dnia będzie francuska grupa Mars Red Sky.



Każdego dnia organizowane będzie także afterparty. Organizatorzy wzbogacili bowiem line-up o sety DJ-skie. Wiadomo, że żadna impreza nie może skończyć się zbyt szybko. Po zakończeniu koncertów grać będą DJ Havaya (czwartek), Favorit89 (piątek) oraz Red Smoke Dance Experience (sobota).

Karnety 3-dniowe oraz bilety jednodniowe na pierwszy i drugi dzień festiwalu są aktualnie dostępne w Knock Out Music Store. Bilety na trzeci dzień festiwalu do kupienia na stronie Soulstone Gathering.

Soulstone Gathering Festival 2023 - rozkład jazdy:

CZWARTEK, 18.05

Main Stage

CORROSION OF CONFORMITY

King Buffalo

Church Of Misery

Messa

Krzta



Vintage Stage

WYATT E.

Sum Of R

AcidSitter



PIĄTEK, 19.05

Main Stage

UNCLE ACID & THE DEADBEATS

Blood Ceremony

The Devil And The Almighty Blues

Gaupa

Spaceslug

Vintage Stage

MOONSTONE

Sturle Dagsland

Stonerror



SOBOTA, 20.05



Main Stage

MARS RED SKY

Kryształ

Angrrhst

Ketha

Sautrus.