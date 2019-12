Smokie czy Chris Norman gwiazdą Sylwestra Marzeń TVP w Zakopanem? Kto tak naprawdę wystąpi?

Poznaliśmy jedną z ostatnich gwiazd Sylwestra Marzeń z Dwójką, który odbędzie się w Zakopanem.

Chris Norman był wokalistą grupy Smokie do 1986 r. /Karol Makurat / Reporter

"Mamy to! Muzyczna legenda, ikona brytyjskiego popu lat 70. zespół Smokie zagra na Sylwestrze Marzeń w Zakopanem" - ogłoszono w "Panoramie".

Z kolei "Wiadomości" komunikują to inaczej:

"Legenda legend, ikona ikon - przeboje zespołu Smokie, które zdobywały szczyty list przebojów zabrzmią na Sylwestrze Marzeń w Zakopanem. W stolicy polskich Tatr lider zespołu Chris Norman zaśpiewa nie tylko największe hity, ale także najnowsze ballady".

To spore zamieszanie dla widzów, bo wspomniany Chris Norman to pierwszy wokalista Smokie, który w tym zespole śpiewał do 1986 r. To z nim za mikrofonem grupa odnosiła największe sukcesy.

Z kolei obecny skład Smokie tworzą Terry Uttley (bas, wokal), Steve Pinnell (perkusja), Martin Bullard (klawisze), Mike Craft (wokal, gitara) i Mick McConnell (gitara). Normana w zespole w 1986 r. zastąpił Alan Barton. Od jego śmierci w 1995 r. za mikrofonem stoi Mike Craft.

Początki brytyjskiej formacji sięgają połowy lat 60., a szczyt kariery przypadał na drugą połowę kolejnej dekady.

Do największych przebojów należą "Living Next Door to Alice" (3. miejsce na brytyjskiej liście), "Oh Carol" ( posłuchaj! ), "If You Think You Know How to Love Me", "It's Your Life" ( posłuchaj! ) czy "I'll Meet You at Midnight" ( sprawdź! ).

Clip Smokie Living Next Door to Alice

Sprawdź tekst utworu "Living Next Door to Alice" w serwisie Teksciory.pl!

"Chris Norman swoją karierę rozpoczął na początku lat 70. w grupie Smokie. Wylansowali tak wielkie hity, jak 'Living Next Door to Alice'" - zapowiedział w "Panoramie" dziennikarz Marek Sierocki.

Przypomnijmy, że Norman w kwietniu gościł na dwóch koncertach: w Katowicach i w Gdańsku/Sopocie.



Clip Smokie Lay Back in the Arms of Someone

"W tym momencie dopinamy jeszcze dwa zespoły, które są absolutnymi ikonami światowej muzyki rozrywkowej. Te niecodzienne połączenia spodobały się naszym widzom. Jestem szczęśliwy, że udało nam się zaspokoić wszystkie gusta, wrażliwości artystyczne i oczekiwania" - podkreślał prezes TVP Jacek Kurski na konferencji prasowej w pierwszej połowie grudnia.

Na imprezie zorganizowanej na Równi Krupowej w stolicy Tatr wystąpią także m.in. Maryla Rodowicz, Zenek Martyniuk, Golec uOrkiestra, Gromee, Boys, Weekend, Kombi, Stefano Terrazino, Bayer Full, Milano, Mateusz Mijal, Jorrgus, Playboys, Piękni i Młodzi oraz 12-letnia Viki Gabor - tegoroczna zwyciężczyni Eurowizji Junior (sprawdź!).

Dotychczas ujawnione zagraniczne gwiazdy to Thomas Anders & Modern Talking Band, Chico & The Gypsies i Pupo.

O oprawę choreograficzną zadba Agustin Egurrola z zespołem. Imprezę w Zakopanem poprowadzą: Ida Nowakowska, Marcelina Zawadzka, Aleksander Sikora i Rafał Brzozowski.