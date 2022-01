Słoń zagra koncert w Krakowie [DATA, MIEJSCE]

"Różnorodność - łączenie fascynacji hip-hopowych z rockowymi, hardcore'owymi i metalowymi - jest jedną z najważniejszych cech dzisiejszego stylu Słonia. Choć na ogół nagrywa on utwory klasycznie rapowe - samplowane lub elektroniczne - tkwi w nich rockowy puls i pazur, atmosfera i intensywność z rodzaju tych, których prędzej uświadczy się na hardcore'owych albo punkowych gigach" - czytamy w zapowiedzi.



Po raz pierwszy o raperze zrobiło się głośno w 2008 roku po wydaniu "nielegalu" Wyższej Szkoły Robienia Hałasu, czyli duetu, który Słoń tworzy z innym poznańskim raperem - Shellerinim. W maju 2009 ukazał się pierwszy album solowy Słonia zatytułowany "Chore melodie", utrzymany w stylistyce horrorcore, dzięki któremu stał się czołowym reprezentantem tego gatunku w Polsce.

W 2012 roku do powszechnej sprzedaży trafiła pierwsza produkcja WSRH pt. "Szkoła wyrzutków". Wydawnictwo odniosło sukces fonograficzny plasując się na 5. miejscu zestawienia najpopularniejszych płyt w kraju. W duecie z producentem muzycznym Mikserem Słoń nagrał materiał pt. "Demonologia" (2010) oraz "Demonologia2" (2013) - trzypłytowe wydawnictwo zadebiutowało na 2. miejscu zestawienia OLiS. W grudniu 2020 ukazał się czwarty solowy album Słonia pod tytułem "Redrum".



Clip Słoń Wojna totalna | Prod. Chris Carson (ONE SHOT VIDEO)

Najnowszy materiał poznańskiego rapera, który powstawał pod roboczym tytułem "Czerwony Rum" został zrealizowany we współpracy z jednym producentem. Za wszystkie bity odpowiada Chris Carson, a zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - na płycie nie pojawiają się żadni dodatkowi goście. Jak przyznaje Słoń, praca nad albumem w czasach pandemii nie należała do najprostszych: "Nie ukrywam że logistyka nagrywania płyty i kręcenia klipów w czasie pandemii była mocno zaburzona i kosztowała nas dużo stresu. Ze względu na to że Chris Carson mieszka na co dzień w Belgii wszelkie nasze rozmowy na temat inspiracji, brzmienia odbywały się w 100% telefonicznie i w sumie ani razu się nie widzieliśmy na żywo podczas tego okresu".



Słoń wystąpi 15 stycznia w Krakowie, w klubie Kwadrat. Start wydarzenia zaplanowany jest na 20:00.