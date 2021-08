Slipknot: Koncert w Polsce przełożony na 2022 r. Gościem specjalnym Jinjer [NOWA DATA, MIEJSCE, BILETY]

Pierwotnie Slipknot miał zagrać 3 sierpnia 2020 r. w Ergo Arenie w Gdańsku/Sopocie. Później koncert przełożono na 13 sierpnia 2021 r.

Ostatecznie ten termin również nie doszedł do skutku, a teraz poznaliśmy nową datę występu w Polsce - będzie to 7 sierpnia 2022 r.

"Wiemy, że długo czekaliście na tę informację. Dziękujemy za okazaną cierpliwość i zrozumienie" - podkreślają organizatorzy, dodając, że wszystkie posiadane wejściówki będą honorowane w nowym terminie wydarzenia.

Trasa zamaskowanych metalowców ze stanu Iowa związana będzie z promocją wydanej w sierpniu 2019 r. płyty "We Are Not Your Kind".

Potwierdzono również, że pochodzący z Ukrainy Jinjer - wcześniej planowany gość specjalny Slipknot, wystąpi u boku grupy na przyszłorocznych koncertach. Dobrze znana polskim fanom formacja w listopadzie 2019 r. wypuściła album "Macro".



Rodzaje i ceny biletów:



Golden Circle: 339 zł

Płyta: 239 zł

Sektory: 169 - 299 zł.

Slipknot to amerykańska grupa muzyczna, której twórczość zaliczana jest do nu metalu i metalu alternatywnego.

Członkowie zespołu na scenie, ale także w klipach i podczas sesji zdjęciowych, występują w charakterystycznych maskach.

Pod koniec lipca w wieku 46 lat zmarł Joey Jordison, wieloletni perkusista i współzałożyciel Slipknot, który z macierzystą formacją rozstał się w 2013 r.

