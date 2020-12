Slipknot: Koncert w Polsce przełożony na 2021 r. Gościem specjalnym Jinjer [NOWA DATA, MIEJSCE, BILETY]

Z powodu pandemii koronawirusa trasa amerykańskiej grupy Slipknot została przeniesiona na 2021 r. Teraz poznaliśmy nowy termin występu zamaskowanych metalowców w Ergo Arenie w Gdańsku/Sopocie.

Corey Taylor (Slipknot) w akcji /Avalon/PYMCA/Gonzales Photo/Terje Dokken/Universal Images Group /Getty Images

Pierwotnie Slipknot miał zagrać 3 sierpnia 2020 r. w Ergo Arenie w Gdańsku/Sopocie. Nowa data koncertu to 13 sierpnia 2021 r.

Trasa związana będzie z promocją wydanej w sierpniu 2019 r. płyty "We Are Not Your Kind".

Bilety na koncert wejdą ponownie do sprzedaży w najbliższy piątek - 11 grudnia o 10:00.

Wszystkie posiadane wejściówki będą honorowane w nowym terminie wydarzenia.

Rodzaje i ceny biletów:



Golden Circle: 339 zł

Płyta: 239 zł

Sektory: 169 - 299 zł.

Slipknot to amerykańska grupa muzyczna, której twórczość zaliczana jest do nu metalu i metalu alternatywnego.

Członkowie zespołu na scenie, ale także w klipach i podczas sesji zdjęciowych, występują w charakterystycznych maskach.

Clip Slipknot Nero Forte

Gościem specjalnym będzie dobrze znana polskim fanom ukraińska formacja Jinjer.

W listopadzie 2019 r. zespół wydał swój nowy album "Macro".