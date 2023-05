SBM FFestival wraca z kolejną edycją. Kto zagra?

Zeszłoroczna edycja SBM FFestival zgromadziła na Lotnisku Bemowo w Warszawie dziesiątki tysięcy fanów hip-hopu. Jeśli w tym roku fani liczyli na powtórkę, to dostaną ją z nawiązką, ponieważ, pierwszy raz w swej historii, SBM FFestival potrwa aż cztery dni! Na żywo będzie można usłyszeć nie tylko wykonawców SBM Label, ale także czołówkę polskiego hip hopu. Organizatorzy zapowiadają projekty specjalne, wehikuły czasu i najciekawiej zapowiadające się nowe twarze.

Siódma edycja SBM FFestival splata się z rozpoczęciem V Ery SBM oraz symbolicznej celebracji piętnastolecia warszawskiej wytwórni. Jednym ze specjalnych koncertów tegorocznej edycji będzie wspólny występ założycieli labelu, którzy na scenie zaprezentują przekrojowy repertuar projektu Solar/Białas.

Między I a V Erą SBM wydarzyło się sporo, ale z pewnością jednym z pamiętnych wydarzeń tego okresu był sukces "Rozmazanej Kreski", a później szumnie przyjęty

debiut Kinniego Zimmera, który w sierpniu również zaprezentuje się na publiczności na Bemowie. Ze sceny SBM FFestival "Aloha" zawoła Fukaj, który tego lata powróci z długo zapowiadanym "Preludium", a koncert na festiwalu jego macierzystej wytwórni, będzie jednym z pierwszych miejsc, gdzie ten materiał zabrzmi na żywo.

Zgodnie z zapowiedzią, SBM FFestival to już nie tylko koncerty artystów labelu, ale szerokie spojrzenie na polską rapową scenę. Dlatego w sierpniu na Bemowie zagrają również Guzior, Sobel i Kukon. Dla tego pierwszego będzie to z pewnością jeden z kluczowych momentów festiwalowego sezonu. Niemal trzy lata po wydaniu multiplatynowej "Pleśni", Guzior może mieć dla swoich fanów kilka niespodzianek.

Wideo SBM FFESTIVAL POWRACA

Jesteśmy przekonani, że gdyby mógł, chciałby ten koncert powtórzyć, bo Sobel na SBM FFestivalu - i to w momencie ogromnego sukcesu singla "UZI"- już dziś jawi się jako jedno z najbardziej elektryzujących wydarzeń tegorocznej edycji. Tym bardziej, że dla artysty będzie to jeden z ledwie kilku zaplanowanych tegorocznych występów.

Pierwsze ogłoszenie SBM FFestival 2023 zamyka Kukon. Nie tak dawno jeszcze w rapowym podziemiu, dziś opromieniony sukcesem finałowej trasy "OGRODY", która

tej wiosny, w każdym mieście gromadziła kilkutysięczną publiczność. Nie może zabraknąć go na głównej scenie największego rapowego festiwalu w stolicy.