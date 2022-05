SBM A zaprezentowało pierwszą artystkę, która otwiera nowy rozdział w historii SBM Label. Ku zaskoczeniu fanów wytwórni jest nią Dorota. Nie są to jej pierwsze kroki w muzycznym świecie, ani też ogólnie show-biznesie. Pod imiennym pseudonimem kryje się ceniona pisarka, Dorota Masłowska!

Clip Mister D. Motyle (prod. Solar)

Sprawdź tekst do utworu "Motyle" w serwisie Teksciory.pl!

Premierowy klip wywołał spore kontrowersje. Wielu miłośników SBM jest zawiedzionych projektem i liczą na to, że wkrótce w SBM A pojawi się nowy, ciekawszy gracz. "Nie spodziewałem się, że będzie absolutnie wyjątkowo asłuchalna", "Po przesłuchaniu tego 'utworu' stwierdzam że Oliwka Brazil jest za***ista"; "Jedynym plusem tej 'piosenki' jest fakt że jest dosyć krótka" - piszą wyraźnie rozczarowani fani wytwórni.

Dorota Masłowska próbuje sił jako raperka

Osiem lat temu pisarka zdecydowała się na dość zaskakujący krok wydając debiutancki krążek pod pseudonimem Mister D., "Społeczeństwo jest niemiłe". Na płycie oprócz Doroty Masłowskiej udzielali się także Jakub Żulczyk (dziennikarz, pisarz) i Kuba Wandachowicz (Cool Kids Of Death). Za kompozycję, teksty i śpiew odpowiadała Dorota Masłowska, a muzyczny nadzór sprawował Marcin Macuk.

Mister D. wypuścił teledyski do utworów "Chleb", "Hajs", "Ryszard", "Prezydent", "Tęcza" i "Czarna żorżeta". Największą popularnością cieszył się "Chleb" z udziałem modelki Anji Rubik - do teraz obejrzano go ponad 9,5 miliona razy.