Klubowe koncerty The Exploited odbędą się w Bielsko-Białej (RudeBoy, 10 maja 2024 r.) i Zabrzu (CK Wiatrak, 11 maja 2024 r.). Dodajmy, że formacja będzie też jedną z głównych gwiazd przyszłorocznej edycji festiwalu Rock na Bagnie.

Przedsprzedaż biletów na klubowe występy już ruszyła.

Dodajmy, że na początku grudnia zespół poinformował o rozstaniu z perkusistą Wultie Buchanem, młodszym bratem wokalisty i lidera Wattiego Buchana. "Życzymy naszemu byłemu perkusiście szczęścia z nowym zespołem. Punk's not dead!" - mogliśmy przeczytać we wpisie, który poinformował o odzyskaniu oficjalnego profilu na Facebooku przez ekipę Wattiego.

The Exploited wraca do Polski. Kim jest legenda punk rocka?

Kapela The Exploited powstała w Edynburgu w 1979 roku i bardzo szybko zdobyła uznanie w środowisku pochodzących z klasy robotniczej punków.



Początkowo kapelę tworzyli Stevie Ross i Terry Buchan, którego wkrótce zastąpił jego brat, Wattie Buchan. Wattie jest jedynym oryginalnym członkiem zespołu, znanym ze swojej bezkompromisowej, awanturniczej postawy, która dla wielu stanowi ucieleśnienie punkowego dziedzictwa lat 70. i 80. ubiegłego wieku.



Pierwsza EP-ka kapeli, zatytułowana "Army Life" ukazała się w 1981 roku. W tym samym roku pojawił się debiutancki album The Exploited, czyli płyta "Punk's Not Dead", która ugruntowała status zespołu jako jednego z kluczowych przedstawicieli drugiej fali brytyjskiego punka.

Tytuł debiutanckiego albumu kapeli na stałe wpisał się do słownika popkultury i często przywoływany jest zarówno przez fanów i muzyków punkowych.

The Exploited ma na koncie osiem albumów studyjnych i cztery płyty z muzyką nagraną na żywo. Zespół, którego fani mogą zawsze liczyć na wybuchowe emocje na koncertach, stał się inspiracją dla pokoleń muzyków tworzących kapele takie, jak: Metallica, Slayer, Anthrax czy Queens of The Stone Age.