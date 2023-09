Rod Stewart jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki rozrywkowej, z około 250 milionów sprzedanych płyt i singli na całym świecie. Jego charakterystyczny głos, styl i sposób pisania tekstów wykroczyły poza wszystkie gatunki muzyki popularnej.

Zdobył niezliczoną liczbę najwyższych nagród branżowych, w tym dwukrotne wprowadzono go do Rock and Roll Hall of Fame, otrzymał nagrodę Grammy Living Legend, a w 2016 roku oficjalnie stał się "Sir Rodem Stewartem" po tym, jak otrzymał tytuł szlachecki w Pałacu Buckingham za zasługi dla muzyki i działalności charytatywnej.

"Jestem naprawdę podekscytowany możliwością powrotu i występu dla moich wspaniałych przyjaciół w Polsce. Dam wam moje największe przeboje - i oczywiście będzie wiele ekscytujących niespodzianek!" - zapowiada 78-letni wokalista przed koncertem w Atlas Arenie w Łodzi (18 czerwca 2024 r.).



Clip Rod Stewart I Can't Imagine

Przedsprzedaż dla klientów City Handlowy rozpocznie się 5 września o godz. 10:00. Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster ruszy 5 września o godz. 14:00. Z kolei bilety w sprzedaży ogólnej będą dostępne od 6 września o godz. 10:00.