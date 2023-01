Rodzina Roda Stewarta znów się powiększy. Najpierw tą radosną nowiną podzieliła się ciężarna córka muzyka, 35-letnia modelka i piosenkarka Ruby Stewart, która jest obecnie związana z założycielem firmy MadeIn Cookware, Jakiem Kalickiem.

Artystka zamieściła na Instagramie filmik dokumentujący badanie USG i zdradziła, że nie może się doczekać zaplanowanego na wiosnę porodu. "Spośród wszystkich rzeczy, które wydarzyły się w 2022 roku, ty byłeś zdecydowanie tą najpiękniejszą. Nasz chłopczyk przyjdzie na świat w kwietniu" - obwieściła w podpisie nagrania.

Ruby Stewart opublikowała też na Instagramie krótką relację, w której podzieliła się uroczym nagraniem wykonanym w czasie rodzinnego spotkania. To właśnie wówczas jej bliscy dowiedzieli się, że spodziewa się ona chłopca. Na filmiku możemy zobaczyć uradowanego Roda Stewarta, który odczytuje informację o płci wnuka. 77-letni muzyk udostępnił relację córki na swoim profilu, który na ten moment obserwuje 1,2 mln użytkowników.

Autor przeboju "You're in My Heart" jest ojcem ośmiorga dzieci z trzech małżeństw i jednego niesformalizowanego związku. Matką Ruby jest niegdysiejsza modelka Kelly Emberg, z którą Stewart spotykał się od 1983 do 1990 roku.

Artysta po raz pierwszy został dziadkiem 11 lat temu, gdy jego córka Kimberly i portorykański aktor Benicio del Toro powitali na świecie córeczkę Delilah. Od 2007 roku legendarny piosenkarz jest w związku małżeńskim z młodszą o 26 lat brytyjską modelką i fotografką Penny Lancaster. Para doczekała się dwójki dzieci.