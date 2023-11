Rock na Bagnie 2024: kolejne zagraniczne gwiazdy dołączają do składu!

W ciągu ostatniego tygodnia Rock na Bagnie ogłosił dwóch kolejnych zagranicznych wykonawców. Oba zespoły pochodzą z USA i po ogłoszonym już wcześniej The Exploited uświetnią czternastą edycję festiwalu w Goniądzu.

Authority Zero powstało w Mesa (Arizona) w 1994 roku. Ich muzyka to melodyjny skate punk z elementami reggae. Mają na swoim koncie osiem albumów i setki koncertów w klubach i na festiwalach w różnych częściach świata. Po raz pierwszy wystąpili w Polsce w 2012 roku w Bydgoszczy. Odwiedzili też Złotów w 2018 i 2022 roku, gdzie mieli gorące przyjęcie. Goniądz odwiedzą w trakcie kolejnej europejskiej trasy.

Reklama

The Casualties powstało pośród twardych ulic Lower East Side w Nowym Jorku na początku lat 90. Obecnie to kultowy zespół streetpunkowy, nieprzerwanie wydający albumy od 30 lat i koncertujący na całym świecie, od Gwatemali po Estonię. "Aby przetrwać, trzeba być dobrym zespołem grającym na żywo" - stwierdza gitarzysta Jake Kolatis i rzeczywiście na scenie The Casualties jest wulkanem energii. Ich wydany w 2018 roku album "Written In Blood" został tak dobrze przyjęty, że wytwórnia płytowa nie była w stanie nadążyć z produkcją.

Spotify

Rock na Bagnie 2024: kto jeszcze zagra?

Line’up festiwalu jest ciągle ustalany, ale już teraz wiemy, że oprócz Authority Zero i The Casualties zagra na nim jeden z najważniejszych w historii punk rocka zespół The Exploited oraz wielu znanych i mniej znanych, aczkolwiek wartych uwagi, polskich wykonawców: Pidżama Porno, Strachy na Lachy, Illusion, Sexbomba, Lorien, Eye For An Eye, Acapulco, Jaws, The Rebels i Royal Spirit. Ciekawie zapowiada się koncert projektu TRIBUTE TO SIEKIERA, podczas którego usłyszymy na żywo cały album "Nowa Aleksandria", zagrany przez muzyków znanych m.in. z: Kiev Office, The Shipyard, Made in Poland i Miłość. Innym ciekawym koncertem do zobaczenie tylko podczas Rock na Bagnie XIV będzie PROJEKT NA ZAWSZE PUNK zespołu Uliczny Opryszek, do którego zespół zaprosił kilku byłych członków dawno już nie istniejących punkowych załóg z lat 80., aby wspólnie z nimi przypomnieć nieco zapomniane hity z czasów świetności polskiego punka.

Jak co roku w Goniądzu nie zabraknie też imprez dodatkowych, od kilku lat skupionych w ramach inicjatywy ROCK NA BAGNIE NA STYKU KULTUR, takich jak: jarmark lokalnych produktów wraz z małą festiwalową sceną, panele dyskusyjne, promocje książek o tematyce muzycznej, kino i wystawy.