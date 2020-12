Rivers Of Nihil w Poznaniu w 2021 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W listopadzie 2021 roku w stolicy Wielkopolski wystąpi amerykańska grupa Rivers Of Nihil.

Grupa Rivers Of Nihil zagra w Poznaniu /Oficjalna strona zespołu

Na koncercie, który odbędzie się 21 listopada 2021 roku w poznańskim klubie U Bazyla, muzykom z Pensylwanii towarzyszyć będą ich ideowi pobratymcy z Kanady, czyli techniczni deathmetalowcy z Archspire.



Reklama

U ich boku zobaczymy także amerykańskie grupy Allegaeon i Black Crown Initiate oraz australijskich deathcore'owców z To The Grave. Wojaże po Starym Kontynencie wszystkich pięciu formacji odbywać się będą pod szyldem "Faces Of Death Tour 2021".



Jak informuje organizator polskiego koncertu, Winiary Bookings, bilety trafią do sprzedaży w piątek, 11 grudnia.



Ostatnią płytą Rivers Of Nihil pozostaje wydana przez Metal Blade Records w 2018 roku "Where Owls Know My Name".

Teledysk "A Home" z tego materiału możecie zobaczyć poniżej: