Rafał Trzaskowski wspiera akcję odmrażania koncertów. "Nieracjonalne decyzje rządu"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski to kolejna znana osoba, która wsparła protesty branży muzycznej. Środowisko apeluje do rządu o otwarcie koncertów.

Jurek Owsiak i Rafał Trzaskowski wspierają akcję odmrażania koncertów AKPA

Reklama

"Otwórzcie koncerty! Dość niszczenia polskiej kultury!" - tak zaczyna się apel wystosowany przez Izbę Gospodarczą Menedżerów Artystów Polskich (IGMAP), Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych (SOIAR), Polską Izbę Techniki Estradowej (PITE) i Związek Zawodowy Muzyków RP (ZZMRP).

Reklama

Środowisko - wsparte wprost przez największe gwiazdy polskiej sceny (list opublikowali m.in. Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski, Katarzyna Nosowska, Daria Zawiałow, Patrycja Markowska, Wilki, Big Cyc, Smolik) - postanowiło w ten sposób zaprotestować wobec braku poluzowania restrykcji w związku z polepszaniem się sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Zalewski na Pol'and'Rock Festival 2019: Jurek Owsiak na prezydenta INTERIA.PL

Akcję poparł również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.



"Popieram protest branży muzycznej i młodych osób przeciwko nierównemu traktowaniu i nieracjonalnym decyzjom rządu, które uniemożliwiają organizację koncertów na żywo. Dla nas wszystkich bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale trudno nie zauważyć, że jedyna działalność artystyczna, która wciąż pozostaje ograniczona, to właśnie muzyka na żywo. Na spektakl, kabaret, mecz, ale też do cyrku, do galerii czy do kościoła można iść - na koncert czy festiwal - nie" - czytamy we wpisie.

Trzaskowski podkreśla, że dramatyczna sytuacja dotyka tysiące osób pracujących przy takich wydarzeniach: to nie tylko gwiazdy, ale także towarzyszący im muzycy, ekipy koncertowe, menedżerowie, organizatorzy, promotorzy, technicy, firmy scenotechniczne, scenografowie, oświetleniowcy i dźwiękowcy.

"Walentynki z Polsatem": Zdjęcia z występów 1 / 18 Michał Wiśniewski Źródło: AKPA udostępnij

"Dla nich to kolejne tygodnie bez środków do życia i bez realnego wsparcia. A przecież ta sytuacja jest również trudna dla wszystkich tych, dla których kontakt z muzyką jest istotnym elementem życia społecznego - buduje wspólnotę, jest sposobem na uczestnictwo w kulturze, na rozwijanie się i spędzanie wolnego czasu" - kończy Trzaskowski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dawid Podsiadło o uczestniczeniu w koncertach innych artystów Interia.tv