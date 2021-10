Polski raper Quebonafide właśnie poinformował, że zagra pożegnalną trasę. W opisie wydarzenia czytamy, że będzie to "spektakularne pożegnanie artysty". Dalej cytowana jest wypowiedź samego muzyka.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Quebonafide - krótka historia artysty o wielu twarzach Interia.tv

"Podjąłem decyzję, że trasa koncertowa, którą zagramy w przyszłym roku, będzie ostatnią trasą koncertową, jaką zagram jako Quebonafide. Nie chciałbym, żebyście odczytali to jako jakąś intrygę lub kolejną grę z mojej strony. Oczywiście zamierzam Was jeszcze chwilę wodzić za nos, ale ta konkretna sytuacja absolutnie tego nie dotyczy. Nie zostaje mi więc nic innego niż zaprosić wszystkich państwa na koncerty pożegnalne postaci, która towarzyszyła Wam i Wy jej przez ostatnie kilka lat. Nie chcę się rozpisywać, jak spektakularne wydarzenie to nie będzie, bo to nie ma sensu. Po prostu przyjdziecie i zobaczycie" - stwierdził Quebo.

Reklama

Clip Mata Papuga - ft. Quebonafide, Malik Montana

Quebonafide - ostatnia trasa. Ceny, bilety, daty

Muzyk ma zagrać zaledwie 7 koncertów w dużych halach - m.in. Tauron Arenie Kraków. Pełna rozpiska dat wygląda następująco:



21.04.2022 - Katowice (MCK Katowice)

24.04.2022 - Kraków (Tauron Arena Kraków)

8.05.2022 - Warszawa (COS Torwar)

12.05.2022 - Wrocław (Hala Stulecia)

15.05.2022 - Poznań MTP (Pawilon 3A)

21.05.2022 - Szczecin (NETTO Arena)

27.05.2022 - Trójmiasto (Ergo Arena Gdańsk/Sopot)



Instagram Post

Na końcu raper nie stawia kropki, ponieważ data i miejsce ostatniego koncertu nie zostało jeszcze podane. Sprzedaż biletów ruszy w poniedziałek, 18.10.2021 o godz. 12:00. Na razie nie są znane ceny biletów na widowisko.