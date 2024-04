W tym roku o wyjazd na jeden z największych festiwali typu open air w Europie rywalizuje rekordowa liczba młodych, polskich zespołów.

28 kwietnia w klubie Hydrozagadka w Warszawie wystąpi w roli gwiazdy wieczoru formacja Dragon, obchodząca w tym roku 40-lecie założenia. Na scenie gościnnie z tym zespołem zaśpiewa Tony "Demolition Man" Dolan z grupy Venom Inc. (niegdyś Atomkraft, Venom, Mantas). Ostatni album katowickiego Dragona - "Unde Malum" - zdobył nominację do tegorocznych Fryderyków.

Reklama

Bloodstock Festival - kto pojedzie z Polski do Anglii?

Zaprezentują się też zespoły: Inclusion, Miyasis, My Own Abyss, Protect This City i drudzy goście - Black Star z Bydgoszczy.



Wielki finał eliminacji odbędzie się 1 czerwca w Chorzowie. Trafią do niego kapele wyselekcjonowane w półfinale. Do Anglii, na scenę młodych talentów festiwalu Bloodstock pojedzie tylko jeden zespół wybrany przez jury. Główną gwiazdą finałowego koncertu na Śląsku będzie legendarny zespół Master dowodzony przez Paula Speckmanna. Na scenie zaprezentuje się także wspomniany Dragon oraz kilka innych formacji.