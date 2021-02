Pol'and'Rock Festival 2021: The Exploited kolejną gwiazdą [DATY, MIEJSCE]

Organizatorzy Pol'and'Rock Festival odkrywają kolejne karty. Następną potwierdzoną gwiazdą festiwalu jest legenda brytyjskiego punka - The Exploited.

The Exploited będzie gwiazdą Pol'and'Rock Festival 2021 /Michelly Rall/WireImage /Getty Images

Kapela The Exploited powstała w Edynburgu w 1979 roku i bardzo szybko zdobyła uznanie w środowisku pochodzących z klasy robotniczej punków.

Początkowo kapelę tworzyli Stevie Ross i Terry Buchan, którego wkrótce zastąpił jego brat, Wattie Buchan. Wattie jest jedynym oryginalnym członkiem zespołu, znanym ze swojej bezkompromisowej, awanturniczej postawy, która dla wielu stanowi ucieleśnienie punkowego dziedzictwa lat 70. i 80. ubiegłego wieku.



Pierwsza EP-ka kapeli, zatytułowana "Army Life" ukazała się w 1981 roku. W tym samym roku pojawił się debiutancki album The Exploited, czyli płyta "Punk's Not Dead", która ugruntowała status zespołu jako jednego z kluczowych przedstawicieli drugiej fali brytyjskiego punka.

Tytuł debiutanckiego albumu kapeli na stałe wpisał się do słownika popkultury i często przywoływany jest zarówno przez fanów i muzyków punkowych.

The Exploited ma na koncie osiem albumów studyjnych i cztery płyty z muzyką nagraną na żywo. Zespół, którego fani mogą zawsze liczyć na wybuchowe emocje na koncertach, stał się inspiracją dla pokoleń muzyków tworzących kapele takie, jak: Metallica, Slayer, Anthrax czy Queens of The Stone Age.



Clip The Exploited Fuck the system

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa Pol'and'Rock Festival w 2020 r. został odwołany. Impreza odbyła się pod hasłem Najpiękniejsza Domówka Świata w warszawskim studiu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.



Organizatorzy podkreślają, że dokładają "wszelkich starań, aby po rocznej przerwie nasze festiwalowe spotkanie było imprezą bezpieczną, wyjątkową i przepełnioną atmosferą przyjaźni, miłości, i tolerancji". Jurek Owsiak ze swoją ekipą zaprosił do Kostrzyna nad Odrą w dniach 29-31 lipca 2021 r.

Kolejno potwierdzani są wykonawcy, którzy mieli wystąpić w 2020 r. W tym roku na scenie zobaczymy, m.in. Dropkick Murphys, Clutch, Jinjer, Static-X, While She Sleeps, Tagada Jones, a także polskie formacje: Pidżama Porno, Raz Dwa Trzy, Organek i Black River.



