Pol'and'Rock Festival 2021: Tagada Jones kolejną potwierdzoną gwiazdą [DATY, MIEJSCE]

Francuscy punkowcy z grupy Tagada Jones to kolejni wykonawcy, którzy zostali potwierdzeni jako uczestnicy tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festival.

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa Pol'and'Rock Festival w 2020 r. został odwołany. Impreza odbyła się pod hasłem Najpiękniejsza Domówka Świata w warszawskim studiu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Organizatorzy podkreślają, że dokładają "wszelkich starań, aby po rocznej przerwie nasze festiwalowe spotkanie było imprezą bezpieczną, wyjątkową i przepełnioną atmosferą przyjaźni, miłości, i tolerancji".

Jurek Owsiak ze swoją ekipą zaprasza do Kostrzyna nad Odrą w dniach 29-31 lipca 2021 r. Nową zagraniczną gwiazdą została amerykańska grupa Limp Bizkit, a poza tym kolejno potwierdzani są wykonawcy, którzy mieli wystąpić w 2020 r.

Tak stało się już m.in. z zespołami Dropkick Murphys, The Exploited, Clutch, Jinjer, Static-X i While She Sleeps, a także polskimi formacjami Pidżama Porno, Raz Dwa Trzy, Organek i Black River.



Do tego grona dołączył właśnie francuski zespół Tagada Jones, który wystąpi na Dużej Scenie.

W ciągu 27 lat działalności formacja zagrała blisko 2000 koncertów w 32 państwach. Będzie to ich pierwszy występ w Polsce. Tagada Jones to jedyna francuskojęzyczna kapela punkowa koncertująca na całym świecie.

Zespół został założony w 1993 roku w bretońskim mieście Rennes jako czysto punkowa formacja, jednak z czasem muzycy zaczęli eksperymentować z elektronicznymi i post-industrialnymi brzmieniami, wydając "L’Envers Du Decor" w 2005 roku i "Le Feu Aux Poudres" w 2006 roku. Kapela wróciła do klasycznego, gniewnego hardcore'owego punka na najnowszych płytach "La Peste & le Cholera" z 2017 roku czy "Dissident" z 2014 roku.

Ostatni album zespołu to wydane w 2018 roku nagranie ich występu na żywo podczas festiwalu Hellfest we Francji, gdzie muzycy dali prawdziwy popis dynamicznego punkowego grania.

Tagada Jones łączy inspiracje klasyką angielskiego punka z wpływem kalifornijskiej muzyki punkowej z lat 90. z francuską alternatywą z lat 80. z metalem i muzyką hardcore'ową. Brzmienie grupy rozwija się, jednak przesłanie zespołu pozostaje bez zmian - muzycy tworzą zaangażowane społecznie piosenki, opowiadając się przeciwko przemocy domowej, agresji, wojnie, dyskryminacji, rasizmowi i kapitalistycznej wizji świata.