Pol'and'Rock Festival 2021: Pidżama Porno i Raz Dwa Trzy wśród nowych gwiazd [PROGRAM, KTO WYSTĄPI]

Aż pięć nowych zespołów ogłosił Jurek Owsiak w programie nadchodzącego Pol'and'Rock Festivalu (lotnisko Makowice - Płoty, 29-31 lipca).

Od 2004 r. Przystanek Woodstock odbywał się w Kostrzynie nad Odrą. W ub.r. z powodu pandemii koronawirusa imprezę zorganizowano w podwarszawskim studiu telewizyjnym pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata.

W tym roku trwały przygotowania do Pol'and'Rock Festival ponownie w wersji plenerowej w Kostrzynie, jednak sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że organizatorzy ponownie musieli zmienić plany.

Nową lokalizacją jest Lotnisko Makowice - Płoty w województwie zachodniopomorskim. Daty pozostają bez zmian - 29-31 lipca.

Festiwal przyjmie formę hybrydową - dostępny będzie zarówno dla publiki obecnej na miejscu (organizatorzy przyjmą 20 tys. osób - w tym osoby zaszczepione i niezaszczepione), jak i dla widzów śledzących jego przebieg w internecie. Wydarzenie zorganizowane zostanie z najwyższą dbałością o zdrowie uczestników, co wiąże się nie tylko z testowaniem na COVID-19 wszystkich obecnych na miejscu, ale również m.in. z odpowiednim zabezpieczeniem terenu i zmianą lokalizacji.

Wejściówki na Pol'and'Rock Festival 2021 - ceny

W formie stacjonarnej uczestniczyć będą mogli posiadacze zdobytych wcześniej specjalnych wejściówek, którzy będą partycypować w kosztach organizacji zabezpieczenia COVID-19. Tradycyjnie koszty organizacji festiwalu pokryją sponsorzy wydarzenia.

Wejściówki - w cenie 49 zł (taka sama cena obowiązuje, bez względu na to, na ile dni chce się przyjechać na festiwal - maksymalnie od wtorku do niedzieli) - pojawią się po raz pierwszy w historii imprezy. Jedna osoba zakupić może do 4 wejściówek, dodatkowo bezpłatnie dystrybuowane będą wejściówki na samochód, camper i przyczepę.

Środki uzyskane ze sprzedaży wejściówek przeznaczone zostaną na zabezpieczenie uczestników w związku z pandemią - pokrycie kosztów maseczek, płynów do dezynfekcji oraz tzw. szybkich testów w kierunku koronawirusa, które przeprowadzane będą mieć wszyscy wkraczający na wydarzenia, bez względu na stopień zaszczepienia.

Fani festiwalu, którym nie udało się kupić wejściówek, mogą jeszcze spróbować je zdobyć w konkursach organizowanych przez partnerów wydarzenia.

Do tej pory organizatorzy ujawnili, że na festiwalu zagrają Dubioza Kolektiv (Bośnia i Hercegowina), Morgane Ji i polskie gwiazdy: Dżem (legenda śląskiego bluesa), Kasia Kowalska, Renata Przemyk, Hańba!, Black River, Tides From Nebula (Nocna Scena ASP). Zaprezentują się również laureaci Eliminacji: Nietrzask, Kosmodrom, WaluśKraksaKryzys, From Today, Cheap Tobacco, No Logo, Decadent Fun Club i Conga Line.

W Akademii Sztuk Przepięknych pojawią się Arek Jakubik, Przemek Kossakowski i ekipa "Down the Road", Łukasz Czepiela i Radek Kotarski, popularyzator wiedzy, dziennikarz i autor książek, znany z kanału Polimaty (ponad 700 tys. subskrybentów).

Kto zagra na Pol'and'Rock Festival 2021?

Teraz Jurek Owsiak ogłosił kolejnych pięciu wykonawców. Pierwszy występ w Polsce da francuskie trio Slift z Tuluzy. Formacja łączy rock psychodeliczny, doom rock, rock progresywny, garage rock i krautrock.

Zespół tworzy trzech muzyków - rodzeństwo Rémi i Jean Fossat oraz Canek Flores. Slift ma na koncie wydaną w 2017 roku EP-kę oraz dwie płyty długogrające - wydaną w 2018 roku "La Planete Inexploree" (czyli Planeta Nieodkryta) i enigmatycznie zatytułowany, konceptualny krążek "Ummon" z 2020 roku.

Pozostali wykonawcy to polskie zespoły dobrze znane woodstockowej publiczności.

Pidżama Porno po 19 latach nieobecności powróci na Najpiękniejszy Festiwal Świata. Grupa dowodzona przez Grabaża (stoi także na czele zespołu Strachy Na Lachy) ma w dorobku takie przeboje, jak "Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości", "Outsider" czy "Twoja generacja".

Zespół został zaproszony przez Owsiaka jeszcze w sierpniu 2019 r. Pidżama dotychczas trzykrotnie grała na Przystanku Woodstock - w 1999, 2001 i 2002 r., gdy impreza odbywała się jeszcze w Żarach. We wrześniu 2019 r. ukazała się pierwsza od 15 lat płyta zespołu. Następca albumu "Bułgarskie Centrum" otrzymał tytuł "Sprzedawca jutra".

Raz Dwa Trzy w swojej twórczości łączy talent literacki Adama Nowaka z muzyczną finezją i fantazją, wytwarzając w ten sposób swój własny, charakterystyczny i rozpoznawalny muzyczno-literacki język. Zespół w niedościgniony sposób zinterpretował piosenki Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego - z pełnym szacunkiem dla pierwowzorów.



Kapela ze Wsi Warszawa da specjalny koncert na Nocnej Scenie ASP. Awangardowe interpretacje tradycyjnych brzmień muzyki granej od pokoleń na terenie Mazowsza to znak rozpoznawczy grupy.



Pod koniec 2020 r. zespół zaprezentował nowy album "Uwodzenie".



Również nocny koncert na ASP da formacja Kroke. Tworzący kapelę muzycy przyznają, że celem ich pracy jest stworzenie muzyki nowatorskiej i wyjątkowej, tak, aby słuchacze definiowali ich brzmienie po prostu jako muzykę Kroke. Kapela zaprezentowała się na wyjątkowym, jubileuszowym Przystanku Woodstock w 2009 roku.

Nazwa Kroke w języku jidysz oznacza miasto Kraków, i to właśnie do bogatej, wielokulturowej i różnorodnej etnicznie historii dawnej stolicy Polski odwołują się tworzący zespół artyści. Kapela została powołana do życia przez trójkę przyjaciół, absolwentów krakowskiej Akademii Muzycznej w 1992 roku.

Trio składa się z artystów poszukujących, którzy nie stronili od eksperymentów z jazzem oraz muzyką współczesną. Kapela gra muzykę instrumentalną. Zespół, początkowo kojarzony głównie z twórczością klezmerską, oscyluje obecnie wokół różnych gatunków. Artyści czerpią inspirację z muzyki etnicznej całego świata, zawsze jednak wzbogacają dzieła autorskimi improwizacjami. W ten sposób Kroke tworzy własny, unoszący się ponad granicami, czasem i formami styl.