Pol'and'Rock Festival 2021: Fiddler's Green kolejną potwierdzoną gwiazdą [DATY, MIEJSCE]

W 2020 r. niemiecka grupa Fiddler's Green miała świętować swoje 30. urodziny podczas Pol'and'Rock Festival. Z powodu pandemii koronawirusa wspólne świętowanie zostało odłożone na 2021 r.

Fiddler's Green wystąpią na Pol'and'Rock Festival 2021 / Andrea Friedrich/Redferns /Getty Images

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa Pol'and'Rock Festival w 2020 r. został odwołany. Impreza odbyła się pod hasłem Najpiękniejsza Domówka Świata w warszawskim studiu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Organizatorzy podkreślają, że dokładają "wszelkich starań, aby po rocznej przerwie nasze festiwalowe spotkanie było imprezą bezpieczną, wyjątkową i przepełnioną atmosferą przyjaźni, miłości, i tolerancji".

Jurek Owsiak ze swoją ekipą zaprosił do Kostrzyna nad Odrą w dniach 29-31 lipca 2021 r. Nową zagraniczną gwiazdą została amerykańska grupa Limp Bizkit, a poza tym kolejno potwierdzani są wykonawcy, którzy mieli wystąpić w 2020 r.

Tak stało się już m.in. z zespołami Dropkick Murphys, The Exploited, Clutch, Jinjer, Static-X, While She Sleeps, Tagada Jones, a także polskimi formacjami Pidżama Porno, Raz Dwa Trzy, Organek i Black River.



Do tego grona dołączyła właśnie niemiecka ekipa Fiddler's Green, która czerpie inspirację z tradycyjnego, folkowego grania wywodzącego się z Zielonej Wyspy.



Członkowie zespołu określają swoje brzmienie jako Irish Speedfolk. Fiddler's Green nagrywają zarówno tradycyjne utwory irlandzkie jak i szkockie, ale tworzą też oryginalne kawałki zainspirowane muzyką celtycką.

Fiddler's Green prezentuje muzykę pełną energii, graną w zawrotnym tempie i entuzjastycznie przyjmowaną przez publiczność. W twórczości kapeli można, oprócz miłości do brzmień folkowych, odnaleźć elementy żywiołowego rocka, rytmiczny, pełen mocy punk oraz inspiracje pochodzące z world music.

