Pohoda 2019: Liam Gallagher, Lykke Li oraz The Roots gwiazdami festiwalu

Założyciel grupy Oasis, Liam Gallagher, szwedzka wokalistka Lykke Li oraz legenda hip hopu The Roots to największe gwiazdy tegorocznej edycji słowackiego festiwalu muzycznego Pohoda, którego 23. edycja odbędzie się w dniach 11-13 lipca na terenie lotniska w Trenczynie.

Pohoda co roku plasuje się w czołówkach opiniotwórczych zestawień na najbardziej interesujące letnie wydarzenie muzyczne. "The Guardian" zaliczył słowacki festiwal do grona dziesięciu najciekawszych, a nieodkrytych jeszcze przez zachodnioeuropejską publiczność muzycznych wydarzeń lata, z kolei "Telegraph" wciągnął Pohodę na listę idealnych kontynentalnych alternatyw dla kultowego festiwalu Glastonbury.

Dziennikarze chwalą nie tylko miłą i rodzinną atmosferę słowackiego festiwalu, zwracają również uwagę na przyjazny środowisku charakter Pohody - laureata European Festival Awards w kategorii "eco-friendly". Innymi słowy - to obecnie najbardziej "zielony" muzyczny festiwal w Europie.

Największą gwiazdą tegorocznej edycji słowackiej imprezy będzie założyciel grupy Oasis, Liam Gallagher, który na lotnisku w Trenczynie zaprezentuje nie tylko piosenki z ostatniej solowej płyty "As You Were", lecz również swe najbardziej znane przeboje.

Nie mniej emocji wzbudzi zapewne występ szwedzkiej wokalistki Lykke Li, która swymi dokonaniami redefiniuje kanon muzyki pop. Atrakcją słowackiego festiwalu będzie też niewątpliwie koncert amerykańskiej kapeli The Roots - "najlepszego na żywo hiphopowego zespołu świata", który doskonale kojarzy widownia programu Jimmy'ego Fallona "The Tonight Show".

Na scenach Pohody znajdzie się tradycyjnie miejsce dla niezwykle różnorodnej muzyki. Obok brytyjskiej wokalistki Charlotte Gainsbourg, mieszającej estetykę wysublimowanego rocka z aurą szeptanego szansonu, do Trenczyna przyjedzie także pionier muzyki techno - Jeff Mills. Festiwalowa publiczność będzie mogła wysłuchać zarówno soulowego występu Brytyjczyka Michaela Kiwanuki, jak i zobaczyć na żywo łączących eksperymentalny hip hop z postpunkową energią Amerykanów z Death Grips. Na tegorocznej liście zaproszonych na Pohodę gości znaleźli się również: kanadyjski multiinstrumentalista Mac DeMarco, brytyjski raper Skepta oraz legenda czechosłowackiego undegroundu - Plastic People of the Universe.

Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku muzycznym wyróżnikiem Pohody jest wielokulturowość. Na lotnisku w Trenczynie będziemy więc mogli posłuchać m.in. malezyjskiego electro-popu (The Venoptian Solitude), orientalnego rock'n'rolla ze Stambułu (BaBa ZuLa) czy skandynawsko-bałkańskiego folk-punku (Trio Katastrofa). Słowacką imprezę zaszczycą też swą obecnością: legenda muzyki karaibskiej Calypso Rose, pochodzący z Konga zespół Kokoko! oraz uznany malijski duet Amadou & Mariam, który - specjalnie na ten koncert - wesprze wokalnie grupa Blind Boys of Alabama.



W tym roku na lotnisku w Trenczynie zabraknie polskich zespołów, silne reprezentacje będą za to mieli nasi wschodni sąsiedzi. Obok pochodzącego z Moskwy elektronicznego duetu IC3PEAK, zobaczymy także awangardową formację z Sankt Petersburga Shortparis, która zamienia sceniczne występy w rodzaj paratetralnego performansu. Ukrainę reprezentować zaś będą kobiety: słowacka widownia będzie mogła na własne oczy zobaczyć fenomen YouTube'a - wschodzącą gwiazdę ukraińskiego rapu Alyonę Alyonę, pobawi się również do techno z Kijowa, które przywiezie do Trenczyna didżejka Nastya Muravyova.

Siłą słowackiego festiwalu jest jednak nie tylko muzyczna różnorodność, lecz również interdyscyplinarny charakter imprezy, w trakcie której odbywa się szereg towarzyszących wydarzeń poświęconych literaturze, tańcowi, teatrowi czy kinu. Kto nie ma ochoty na muzyczne atrakcje, może w specjalnie przygotowanym kinie pod chmurką obejrzeć film lub wziąć udział w ciekawej dyskusji.

"Przygotowując Pohodę, staramy się mieć identyczne podejście jak to, gdy zapraszasz gości do domu. Chcesz, by dobrze się u ciebie czuli" - dyrektor imprezy Michal Kaščák zapewnia, że na lotnisku w Trenczynie, mimo iż otacza cię 30 tys. ludzi, można poczuć domową atmosferę.

Pohoda jest też świetną okazją do rodzinnego wyjazdu. Dzieci do 6. roku życia mają bezpłatny wstęp na teren festiwalu - na miejscu czeka na nich mnóstwo bezpłatnych atrakcji z wesołym miasteczkiem, namiotem z grami planszowymi oraz torem do jazdy na rolkach. Karnet na 3 dni festiwalu kosztuje 99 euro.