Po ogromnym sukcesie wyprzedanej w całości międzynarodowej trasy "Party After Dark", która objęła dwa występy na krakowskiej Tauron Arenie, Pitbull powraca z jeszcze większym rozmachem. Wraz z początkiem 2026 r. zapowiedział tournee pod hasłem "I'm Back!", podczas którego ponownie zawita do największych miast na całym świecie. Mr. Worldwide ogłosił wówczas koncerty m.in. w Sztokholmie, Belfaście, Dublinie, Glasgow, Londynie, Dusseldorfie, Budapeszcie, a także w Warszawie.

Ostatni koncert artysty w naszym kraju okazał się ogromnym sukcesem. Do Krakowa zjechali wówczas słuchacze z całej polski, poubierani w charakterystyczne "łyse czepki" i garnitury, a następnie tłumnie wzięli udział w tanecznym show, celebrując ikoniczny styl Pitbulla oraz jego największe przeboje. Autor hitu "Fireball" postanowił więc powtórzyć pamiętne wydarzenie i zapowiedział występ na stadionie PGE Narodowym w stolicy Polski. Show w Warszawie zaplanowane zostało na 23 lipca 2026 r., a jego organizatorem jest Live Nation Polska.

Pitbull ogłosił dodatkowe daty na trasie "I'm Back!". Zapowiedział kolejne dwa koncerty w Polsce

Teraz okazuje się, że wcześniej zapowiedziane daty trasy "I'm Back" to nie wszystko, co szykuje Mr. Worldwide. Gwiazdor właśnie poszerzył listę koncertów na 2026 r. o kolejnych kilkanaście miast. Wśród ogłoszonych przystanków tournee znalazły się jeszcze dwa polskie miasta - Łódź oraz Gdańsk! 27 listopada Pitbull zaśpiewa w Atlas Arenie, a 3 grudnia widzowie zobaczą jego elektryzujący występ w Ergo Arenie.

Dodatkowo gwiazdor zapowiedział koncerty m.in. w Lisbonie, Barcelonie, Belgradzie, Madrycie, Mediolanie, Dortmundzie, Wiedniu czy Helsinkach. Gościem specjalnym wszystkich europejskich wydarzeń będzie Lil Jon, który ma na swoim koncie występy przed setkami tysięcy fanów (m.in. z Usherem i Lucadrisem, LMFAO czy Stevem Aokim), nagrodę Grammy, długą listę platynowych wydawnictw oraz hity takie jak "Put Yo Hood Up", "Get Low", "What U Gon' Do" czy "Bia Bia". Podczas trasy publiczność rozgrzeje także DJ Laz, który zaprezentuje autorski set na otwarcie każdego wieczoru.

Przedsprzedaż biletów na dodatkowe koncerty, ogłoszone właśnie przez Pitbulla, rozpocznie się w środę, 11 marca, o godzinie 10:00, na oficjalnej stronie artysty. W ten sam dzień użytkownicy Mastercard również będą mogli zdobyć wejściówki przedpremierowo. Kolejnego dnia, o godzinie 10:00 i 12:00, odbędą się kolejno: przedsprzedaż Ticketmaster oraz Spotify. Wejściówki trafią do regularnej sprzedaży w piątek, 13 marca.

Gwiazdor chce pobić rekord Guinessa wraz z fanami na jednym ze swoich koncertów!

Oprócz nowo ogłoszonych dat koncertów w arenach, Pitbull będzie główną gwiazdą American Express presents BST Hyde Park, odbywającego się 10 lipca 2026 r. Podczas tego występu dojdzie do oficjalnej próby pobicia Światowego Rekordu Guinessa w kategorii największego zgromadzenia osób noszących czepki z łysiną.

"Odpowiadając na nieustanne prośby fanów z całej Europy, Pitbull powraca na Stary Kontynent z nowymi koncertami w ramach swojej wielkiej trasy 'I'm Back!'. Po serii międzynarodowych występów, które okazały się wielkim sukcesem, oraz akcji fanów, która zamieniła areny w morze łysych czepków, Pitbull zamierza zapewnić kolejną elektryzującą, wielopokoleniową imprezę na żywo, pełną rozpoznawalnych hitów z całej swojej kariery" - czytamy w zapowiedzi organizatora przed nadchodzącymi wydarzeniami.

