Phil Collins: Pierwszy solowy koncert w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

26 czerwca 2019 r. na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się pierwszy polski solowy koncert Phila Collinsa. Wokalista znany także z grupy Genesis przyjedzie w ramach trasy "Still Not Dead Yet Live".

Phil Collins wystąpi w Warszawie /Ethan Miller /Getty Images

67-letni wokalista (a niegdyś także perkusista; bębny porzucił ze względów zdrowotnych) ogłosił wycofanie na muzyczną emeryturę wiosną 2011 roku. Phil Collins przyznał wówczas, że chciałby skupić się na życiu rodzinnym. Mówił, że nie chce już więcej przegapiać urodzin swoich dzieci (ma w sumie piątkę z trzech małżeństw) ze względu na obowiązki koncertowe.

Reklama

Na początku 2016 roku Collins rozpoczął serię reedycji solowych płyt, poszerzonych o pochodzące z prywatnego archiwum kompozycje w wersjach demo i live, także strony B singli (część z nich nigdy wcześniej nie była publikowana). Do sprzedaży trafiła także składanka "The Singles" i a także autobiografia "Not Dead Yet".

Od tytułu tej książki wzięła nazwę solowa trasa koncertowa "Still Not Dead Yet Live", bo Collins zdecydował się wrócić z muzycznej emerytury.

"Myślałem, że w ciszy pójdę na emeryturę, ale dzięki fanom, mojej rodzinie i wsparciu od niesamowitych artystów, odkryłem na nowo pasję do muzyki i występowania. Nadszedł czas, żeby zrobić to jeszcze raz. Jestem bardzo podekscytowany. Mam dobre przeczucie" - zapowiada nową serię koncertów Phil Collins.

W ramach trasy z solowym występem po raz pierwszy odwiedzi Polskę.



Bilety w ogólnej sprzedaży na koncert na PGE Narodowym dostępne będą od 30 listopada od godz. 10.00 na LiveNation.pl. Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy rozpocznie się 28 listopada o godz. 10.00 i zakończy się 30 listopada o godz. 9.00. Przedsprzedaż biletów dla zarejestrowanych użytkowników LiveNation.pl rozpocznie się 29 listopada o 10.00 i zakończy się 30 listopada o godz. 9.00.

Na scenie Phila Collinsa wspierają obecnie gitarzyści Daryl Stuermer (stary druh jeszcze z czasów Genesis) i Ronnie Caryl, basista Leland Sklar, grający na perkusji 16-letni syn Nicholas Collins, klawiszowiec Brad Cole, chórek oraz sekcja dęta.

Solowy dorobek Phila Collinsa zamyka płyta "Going Back" (2010 r.) z coverami mistrzów soulu.

Na koncie ma ponad 100 mln sprzedanych płyt oraz takie przeboje, jak m.in. "Easy Lover", "You Can't Hurry Love", "Against All Odds (Take A Look At Me Now)", "One More Night", "Another Day In Paradise", "I Wish It Would Rain Down", "Both Sides Of The Story" i "Dance Into The Light".

Clip Phil Collins In The Air Tonight