Phil Campbell and the Bastard Sons przed Slashem. Koncert w Łodzi w 2019 r.

Dowodzona przez długoletniego gitarzystę Motörhead rodzinna formacja Phil Campbell and the Bastard Sons poprzedzi Slasha na jego koncercie w Atlas Arenie w Łodzi 12 lutego 2019 r.

Phil Campbell zagra ze swoją grupą przed Slashem w Łodzi /Tim P. Whitby /Getty Images

Phil Campbell to gitarzysta, który występował w słynnej brytyjskiej grupie Motörhead przez 32 lata, wydał z tym zespołem 16 płyt studyjnych i 4 albumy koncertowe.



Po śmierci Lemmy'ego w grudniu 2015 r. i zakończeniu działalności przez Motörhead gitarzysta powołał formację Phil Campbell's All Starr Band. Zespół został później przemianowany na Phil Campbell and the Bastard Sons. Na scenie towarzyszą mu jego trzej synowie, Todd, Dane i Tyla, oraz wokalista Neil Starr.

- To była dość spontaniczna decyzja, ale też wyraz uznania dla moich synów, bez których ta grupa przecież by nie istniała i, oczywiście, dla Motörhead. Nieraz najlepsze rzeczy w życiu wychodzą, kiedy postawisz na spontaniczność - tłumaczył Phil Campbell zmianę nazwy w rozmowie z Interią.

Formacja wydała minialbumy "Phil Campbell & The Bastrad Sons" oraz koncertowy "Live At Solothurn", a na początku roku do sprzedaży trafił pełnometrażowy debiut "The Age Of Absurdity".

Gwiazdą koncertu w Atlas Arenie w Łodzi będzie Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators. Muzycy promować będą swój nowy album "Living the Dream".

