Pentatonix: Pierwszy koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

16 marca 2020 r. w hali Expo XXI w Warszawie wystąpi amerykański zespół Pentatonix. Będzie to pierwszy koncert wokalnej grupy w Polsce.

Pentatonix to jeden z najpopularniejszych zespołów a cappella.

Grupa ma na koncie trzy nagrody Grammy, a ich utwory wielokrotnie pokrywały się złotem i platyną. Poza oryginalnymi utworami, Pentatonix słyną z aranżacji popowych przebojów i popularnych piosenek świątecznych.

Amerykanie sprzedali w sumie ponad 10 milionów płyt na całym świecie i grali wyprzedane koncerty dla setek tysięcy fanów. Ich kanał na YouTube subskrybuje ponad 17 milionów osób, a ich filmy zostały obejrzane już ponad 4 miliardy razy.

Formację tworzy pięcioro wokalistów: Scott Hoying, Kirstie Maldonado, Mitch Grassi, Avi Kaplan i Kevin Olusoli - to laureaci III edycji programu "Sing-Off".

Bilety w cenie 159 zł będą w sprzedaży od piątku 25 października.

