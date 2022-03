Polscy fani grupy Pentatonix muszą ponownie uzbroić się w cierpliwość - pierwotnie występ ich idoli miał się odbyć w 2020 r., a teraz po raz kolejny został przełożony.



"Jest nam niezmiernie przykro, ale mimo dokładania wszelkich starań wciąż niemożliwe jest zorganizowanie międzynarodowej trasy Pentatonix, a co za tym idzie zmuszeni jesteśmy ponownie przełożyć polski koncert zespołu. Dzięki sprawnej reakcji i szczerej chęci organizacji tego wielkiego wydarzenia w Warszawie udało się nam ustalić nową datę występu grupy" - czytamy w ogłoszeniu organizatora.

Amerykanie wystąpią 15 maja 2023 roku na Torwarze w Warszawie.

Wszystkie zakupione dotąd bilety zachowują swoją ważność. Wejściówki można zwrócić do 7 maja 2022 r.

Pentatonix to jeden z najpopularniejszych zespołów a cappella.

Grupa ma na koncie trzy nagrody Grammy, a ich utwory wielokrotnie pokrywały się złotem i platyną. Poza oryginalnymi utworami, Pentatonix słyną z aranżacji popowych przebojów i popularnych piosenek świątecznych.

Clip