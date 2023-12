Z powodu pandemii w marcu 2020 r. przerwano trasę zespołu Pendragon i nikt wówczas nie spodziewał się, że do koncertów Brytyjczycy wrócą dopiero za trzy lata. Pamiętny koncert w Poznaniu i nocna ucieczka w kierunku Wielkiej Brytanii w obawie przed zamknięciem granic pozostała w pamięci na długo.

Po przerwie progrockowa formacja wróciła na scenę, a w maju 2024 r. w Polsce odbędzie się specjalne wydarzenie pod szyldem "Pendragon Everybody's a VIP Weekend". To dwa dni (25-26 maja w CK Wiatrak w Zabrzu) wypełnione wydarzeniami z udziałem zespołu, w tym w sumie trzy koncerty, a także sesja tzw. "Meet&Greet" (możliwość osobistego spotkania z muzykami), sesja "Q&A" (pytania od publiczności, na które muzycy będą odpowiadać osobiście, na żywo z udziałem tłumacza), wspólna, grupowa sesja zdjęciowa, z której każdy otrzyma pamiątkową fotografię, upominki dla weekendowych VIPów, dedykowana strona internetowa po wydarzeniu, na której zebrane zostaną wspomnienia i galerie z tego wydarzenia.

Wszystkie powyższe punkty dotyczą każdego uczestnika posiadającego bilet na dany dzień.

Pendragon Everybody's a VIP Weekend w Polsce - program wydarzenia:

25.05.2024 - dwa wyjątkowe koncerty

- koncert "Love Over Fear" + old favourites, kończący przerwaną przez pandemię trasę promującą ostatnią płytę. Nie zabraknie także wybranych i lubianych przez fanów starszych utworów.

- koncert akustyczny, który odbędzie się po głównym koncercie



26.05.2024 - koncert oraz spotkania z zespołem

- koncert "Window Of Life" + old favourites, podczas którego zespół zagra w całości jeden z najlepszych albumów progresywnego rocka. Dodatkowo pojawi się także wybór innych utworów, ulubionych przez fanów.

- spotkanie Meet&Greet

- sesja Q&A

- wspólna sesja zdjęciowa zwieńczona rozdaniem pamiątkowej fotografii dla każdego.

Na czele grupy Pendragon stoją Nick Barrett (wokal, gitara) i klawiszowiec Clive Nolan (także m.in. Shadowland, Arena i Caamora). Skład uzupełniają basista Peter Gee i Jan Vincent Velazco (perkusja). Działający od 1978 roku Brytyjczycy zaliczani są do najlepszych wykonawców związanych ze sceną neo-prog rocka obok m.in. Marillion, Pallas czy IQ.

Clip Pendragon This Green and Pleasant Land (live)

Dorobek zespołu Pendragon to 11 długogrających albumów studyjnych, które zaprowadziły ich na deski scen wypełnionych klubów na całym świecie. Do najpopularniejszych płyt Brytyjczyków należą "The Masquerade Overture" (1996), "Not Of This World" (2001) i "Passion" (2011).

Wideo Nick Barrett & Clive Nolan - "Paintbox" (live)