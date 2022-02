Passenger to pseudonim i projekt Mike'a Rosenberga, który występuje pod tym szyldem od 2003 roku. Choć początkowo Passenger pozostawał zespołem, w 2009 roku stał się solowym projektem lidera, który tworzy od 16. roku życia.

W najbliższym czasie muzyk miał zagrać jedyny koncert w Polsce. Właśnie poinformował w social mediach, że jego europejska trasa odbędzie się nie na wiosnę 2022 roku, ale najwcześniej w lato. Data polskiego koncertu to 12 września 2022. Wydarzenie odbędzie się w krakowskim Klubie Studio.



Brytyjczyk zachwycił słuchaczy na całym świecie akustycznym, gitarowym przebojem "Let Her Go" z 2013 roku. Piosenka trafiła do zestawień najpopularniejszych utworów w większości krajów europejskich, w tym także w Polsce. Teledysk do "Let Her Go" na YouTube wyświetlono ponad 3 miliardy razy.

W czerwcu 2014 roku premierę miała płyta "Whispers", na której odnaleźć można proste i melodyjne brzmienia, za które publiczność pokochała Passengera. Dyskografię wokalisty zamyka album "Sometimes It's Something, Sometimes It's Nothing At All" wydany w 2019 roku.

