Ozzy Osbourne podał daty koncertów w Europie [DATY, MIEJSCA]

Na stronach Księcia Ciemności pojawiły się informacje dotyczące jego przełożonej na 2022 rok trasy koncertowej "No More Tours 2". To już konkret, bo wcześniej Sharon Osbourne, żona i menadżerka Ozzy'ego informowała tylko, że schorowany mąż nie może się doczekać powrotu na scenę. A początkowo wrócić miał właśnie w październiku tego roku.

Ozzy Osbourne ogłosił solową trasę koncertową /Karol Makurat / Reporter

Niestety nie ma na tej liście Polski. Ozzy zamierza bowiem kontynuować trasę, którą przerwał w ubiegłym roku ze względu na zły stan zdrowia.

Przypomnijmy: na początku 2019 roku artysta najpierw był hospitalizowany z powodu komplikacji pogrypowych, a później przewrócił się w swoim domu i powtórnie uszkodził kręgi szyjne. Powtórnie, bo w 2003 roku uległ niebezpiecznemu wypadkowi na quadzie. Wtedy poważnie się połamał - uszkodził obojczyk, osiem żeber, szyjny odcinek kręgosłupa.

Zaraz po wypadku przestał oddychać i musiał być reanimowany przez ówczesnego osobistego ochroniarza Sama Rustona. Skutki tych urazów próbował później bagatelizować, żartując że w szyi ma więcej śrub, niż w samochodzie. Jednak do dziś nie doszedł do pełnej sprawności. Co więcej, w zeszłym roku przyznał też, że lekarze wykryli u niego "łagodny rodzaj" choroby Parkinsona.

Do koncertowania miał wrócić wiosną tego roku, po wydaniu swojego pierwszego solowego albumu od prawie dziesięciu lat pt. "Ordinary Man". Tym razem na przeszkodzie stanęła pandemia koronawirusa.

Teraz Książe Ciemności wydał oświadczenie, w którym najpierw podziękował fanom za lojalność i cierpliwość. Ogłosił też, że trasa, która została już dwukrotnie przełożona z powodu jego złego stanu zdrowia, rozpocznie się w Berlinie - w styczniu 2022 roku.

"Uwierzcie mi, nie mogę się doczekać, by zobaczyć was wszystkich ponownie. Proszę, bądźcie bezpieczni w tych niepewnych czasach. Niech Bóg Was błogosławi! Love Ozzy" - dodał były frontman Black Sabbath (z zespołem rozstał się w 1979 roku, w zasadzie został z niego wyrzucony przez lidera tej grupy Tony'ego Iommiego).

Polski nie ma, ale bliska zagranica - owszem. Nowy kalendarz koncertów:

26 stycznia: Niemcy, Berlin, Mercedes Benz Arena

28 stycznia: Czechy, Praga, O2 Arena

31 stycznia: Szwajcaria, Zurych, Hallenstadion

02 lutego: Węgry, Budapeszt, Budapest Arena

05 lutego: Hiszpania, Madryt, WiZink Center

08 lutego: Włochy, Bolonia, Unipol Arena

11 lutego: Niemcy, Mannheim SAP Arena

14 lutego: Niemcy, Hamburg, Barclaycard Arena

17 lutego: Finlandia, Helsinki, Hartwall Arena

19 lutego: Szwecja, Sztokholm, Friends Arena

21 lutego: Niemcy, Dortmund Westfalenhalle

24 lutego: Niemcy, Monachium Olympiahalle

27 lutego: Wielka Brytania, Nottingham Moorpoint Arena

01 marca: Irlandia, Dublin, 3Arena

04 marca: Wielka Brytania, Birmingham, Resorts World Arena

07 marca: Wielka Brytania, Londyn, The O2

09 marca: Wielka Brytania, Manchester, AO Arena

12 marca: Wielka Brytania, Newcastle, Utilita Arena

14 marca: Wielka Brytania, Glasgow, SSE Hydro

We wszystkich koncertach, poza tym w Budapeszcie, gościem specjalnym Ozzy'ego będzie zespół Judas Priest.